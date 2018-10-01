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Курильская программа получит дополнительные средства
Эти средства дополнят запланированные ранее в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2007-2015 годы». Около 13 млрд руб. предполагается дополнительно выделить из федерального бюджета, 3 млрд – из областного, примерно еще столько же – вложения инвесторов. Областное правительство считает важным привлечение бизнес-партнеров в такие сферы, как добыча и переработка морских биоресурсов, аквакультура, туризм.
Ранее о необходимости увеличения финансирования развития Курильских островов заявлял президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В ноябре прошлого года он побывал на о. Кунашир.
За время с начала реализации федеральной программы на островах был выполнен большой объем работ, возведен ряд социальных объектов, среди которых детские сады, школы, больница, жилые дома. Развивается транспортная инфраструктура. Ведется реконструкции аэропортов с целью сделать их всепогодными. Глубоководные причалы на Итурупе и Кунашире, построенные в рамках программы, уже позволили уйти от так называемой рейдовой обработки грузов, когда пришедшее к острову судно оставалось в море, а все грузы с него на берег доставляли на плашкоутах. Кроме того, на Кунашире начата обработка у берега и пассажирских теплоходов.
Как сказал заместитель Председателя Правительства РФ Сергей ИВАНОВ, развитие транспортной инфраструктуры позволит решить наболевшую проблему, когда человек подолгу не может выбраться с Курил на материк или Сахалин. По словам вице-премьера, федеральная программа продолжит работать по трем главным направлениям – транспортная инфраструктура, энергетика и социальная сфера.
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