Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 21:26 |
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Дальневосточный капитал № 9, 2017
12.10 |За два года Свободный порт Владивосток привлек 350 млрд рублей инвестиций и доказал свою эффективность
12.10 |Резидент свободного порта Владивосток планирует потеснить иностранцев на рынке обслуживания морских перевозок
12.10 |Пассажиропоток аэропорта Хабаровск вырос на 10%
12.10 |Александр Жирков: Якутия – северная, арктическая и морская республика
12.10 |Права инвесторов на Дальнем Востоке будет защищать специальная комиссия
25 Сентября 2017, 11:15Дальний Восток распробовал мегапроекты Дальневосточные регионы начали разработку планов по комплексному развитию территорий, о необходимости подготовки которых на заседании президиума Госсовета в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке говорил президент Владимир ПУТИН. О том, какие ключевые проекты в регионах получили старт на форуме, - в обзоре "Дальневосточного капитала".
25 Сентября 2017, 11:00Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.
25 Сентября 2017, 10:40Хабаровский НПЗ держит марку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.
25 Сентября 2017, 10:30Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство Компания "Колмар" - без преувеличения один из крупнейших частных инвесторов Дальнего Востока. Буквально за три года в Якутии был построен самый современный в угольной отрасли ГОК "Инаглинский", а его продукция - коксующийся уголь - уверенно выходит не только на традиционных для компании японских потребителей, недавно якутским угольщикам удалось совершить, по существу, прорыв на китайский металлургический рынок.
25 Сентября 2017, 09:45Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам Рынок финансовых услуг стабилизируется, кредиты становятся доступнее для бизнеса, в том числе для малого и среднего. Кредитные продукты вновь стали востребованы населением, в частности об этом свидетельствует рост ипотечного кредитования.
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11 Октября 2017, 16:00 | Регион сегодня
Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
ЦБ РФ приветствует решение суда, принявшего сторону Сбербанка (MOEX: SBER) в споре с "Транснефтью" о производных финансовых инструментах: правовая защита необходима для существования этого рынка, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Об этом сообщает ИНТЕРФАКС.
В начале июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти" (MOEX: TRNF) о взыскании со Сбербанка убытков по деривативам на 67 млрд руб. вследствие ослабления рубля. Однако апелляционная инстанция 23 августа отменила решение по иску.
"Суд принял, с моей точки зрения, абсолютно обоснованное решение. Сказать, что "Транснефть" не является профессиональным участником рынка (и, соответственно, не могла оценить риски, которые несет предложенный Сбербанком договор - ИФ), - кривить душой. Конечно же, является", - заявил С.Швецов, выступая на XII международном форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов".
"Я даже не говорю о том, что в ее совет директоров входят такие люди, как Вьюгин (Олег Вьюгин, в прошлом первый зампред ЦБ, председатель Федеральной службы по финансовым рынкам - ИФ), который точно несет за собой знания и компетенции", - добавил он.
"Судебная защита этих сделок (с производными инструментами - ИФ) является необходимым условием для того, чтобы этот рынок существовал", - заявил С.Швецов.
"Транснефть" в отчете за 2014 год сообщила, что в декабре 2013 года "в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций" заключила сделку с банком, контролируемым государством, одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на сумму $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 года. Как следует из материалов суда, барьерное отлагательное условие в рамках сделки наступало, если курс рубля преодолевал 45 руб./$1. Осенью 2014 года, на фоне ослабления рубля, барьерное условие по сделке было изменено на 50,35 руб./$1. Однако уже 1 декабря курс рубля к доллару превысил барьер, достигнув значения 52,62 руб./$1. В дату истечения срока сделки в сентябре 2015 года Сбербанк уведомил "Транснефть" о курсе 66 руб./$1 и об обязанности компании выплатить в пользу банка 66,95 млрд рублей. "Транснефть" выплатила эту сумму 21 сентября.
Впоследствии "Транснефть" подала иск к Сбербанку, требуя признать недействительной убыточную для трубопроводной монополии сделку с производными финансовыми инструментами.
Теги: Транснефть Сбербанк
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