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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 10:58 |
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ВЭБ и Государственный банк развития Китая подписали рамочное кредитное соглашение
Со стороны ВЭБа соглашение подписал председатель Владимир ДМИТРИЕВ, со стороны ГБРК – Председатель Ху ХУАЙБАН (Mr. Hu Huaibang).
Документ предусматривает предоставление Внешэкономбанку долгосрочных кредитных ресурсов на развитие Дальнего Востока и Сибири. Средства планируется привлечь для реализации инфраструктурных проектов, проектов в сфере коммуникационных технологий и агропромышленного комплекса. По мнению сторон, это позволит увеличить объемы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Досье «ДК»
ГБРК - ведущий финансовый институт развития КНР, функционирует в форме государственной акционерной компании, полностью принадлежащей государству. Международные кредитные рейтинги ГБРК соответствуют национальным суверенным рейтингам КНР: Moody’s – Aa3, Fitch – A+, S&P – AA-. Основной задачей ГБРК является повышение конкурентоспособности экономики и повышении уровня жизни населения КНР.
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