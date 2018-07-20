|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 07 Августа, 01:12 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сергей ГРЕБЕНЮК, президент НОМОС-РЕГИОБАНКа: Побеждают количеством, покоряют качеством!
- Завершение процесса интеграции НОМОС-РЕГИОБАНКа совпало по срокам с ребрендингом Группы. Как поменялось восприятие банка после внедрения нового фирменного стиля?
- Новый бренд подчеркивает наши ценности и преимущества. При этом в глазах клиентов НОМОС-РЕГИОБАНК остается региональным банком - в лучшем смысле этого слова. То есть отлично знающим специфику потребностей местных клиентов, учитывающим их особенности. Наши партнеры видят в нас старых, проверенных друзей, которые теперь получили мощный ресурс и партнеров для развития в лице Группы НОМОС-БАНКа. Ведь, как верно подметил Филип ЛЕОНИДОВ, «Побеждают количеством, покоряют качеством!». Поэтому мы максимально эффективны на своей территории, имеем необходимый запас прочности в конкурентной борьбе, уверенность в дальнейших перспективах развития.
- На чем они основаны?
- Благодаря участию в Группе НОМОС-БАНКа НОМОС-РЕГИОБАНК прочно занял место среди лидеров регионального рынка. Размер капитала (3 млрд рублей на 01.11.2011 г.) позволяет активно наращивать объемы финансирования экономики Дальневосточного региона и гарантировать надежность средств для наших клиентов. Открыв для себя новые возможности для выхода на международные рынки, доступ к продуктам НОМОС-БАНКа, к его возможностям в части технологической модернизации, НОМОС-РЕГИОБАНК за 6 лет увеличил объемы бизнеса более чем в 10 раз.
- Но перемены носили более глубинный характер. В мае завершился процесс оптимизации инфраструктуры НОМОС-РЕГИОБАНКа. Какие произошли изменения?
- Реорганизация проводилась в целях повышения эффективности работы каждого структурного подразделения банка. В результате мы получили дополнительные возможности для более внимательной и точной работы с клиентами на местах. Это стало возможным благодаря тому, что всю техническую обработку операций перевели в Головной офис в Хабаровск. Кроме того, новые технологии, заимствованные у НОМОС-БАНКа, позволили автоматизировать многие процессы, что позволяет высвободить больше времени для поиска новых клиентов и внедрения новых услуг.
- Изменился ли подход к кредитованию?
- Подход к кредитованию у нас всегда был универсальным, но разработка кредитных продуктов осуществлялась вне зависимости от объемов бизнеса клиентов. При этом каждому, кто обращался в банк за кредитом, менеджер мог «настроить» продукт под особенности бизнеса, в том числе исходя из объемов.
Я считаю, что в этом есть неоспоримое преимущество - речь идет о гибком, индивидуальном подходе к каждому клиенту. Если кредит не вписывается в условия стандартной программы - в нашем банке его можно смоделировать.
Правда, при таком подходе у отдельных клиентов действительно могло сложиться ощущение, что НОМОС-РЕГИОБАНК кредитует только «своих», т.е. клиентов, которые уже давно обслуживаются в банке. Чтобы развеять все сомнения, в 2011 году мы внедрили целый ряд новых кредитных продуктов, которые позволили открыть дверь шире и бизнесу, и частным клиентам.
- И это при том, что за последнее время линейка была существенно модернизирована с учетом того спектра продуктов, который предлагает НОМОС-БАНК…
- Новая линейка для малого бизнеса, например, включает 12 новых кредитных продуктов. Есть чем порадовать и представителей среднего и крупного бизнеса. Сегодня размер собственного капитала позволяет банку кредитовать проекты практически любых масштабов. Кроме того, предприятия, ориентированные на ВЭД, уже сейчас проявляют большой интерес к нашим продуктам долгосрочного финансирования сроком свыше 2 лет. Причем это не только те компании, которые работают с японскими и китайскими контрагентами, – география нашего бизнеса гораздо шире, она включает Европу (Германию, Финляндию, Швейцарию и другие страны), США... Целевое фондирование от иностранного банка под гарантию НОМОС-БАНКа позволяет нам предлагать средства по максимально привлекательной ставке.
- В последнее время НОМОС-БАНК уделяет повышенное внимание рознице. Как обстоят дела?
- Частным клиентам также предложена новая продуктовая линейка, базирующаяся на продуктах НОМОС-БАНКа. Основное преимущество её заключается в том, что НОМОС-РЕГИОБАНК начал выдавать свои кредитные карты и потребительские кредиты всем розничным клиентам. Напомню, что ранее воспользоваться этими предложениями могли только участники зарплатного проекта и сотрудники организаций, обслуживающихся в НОМОС-РЕГИОБАНКе.
В октябре мы пересмотрели принципы ценообразования кредитных продуктов для физических лиц и внедрили прогрессивную технологию управления рисками (Risk-based pricing), которая позволяет устанавливать индивидуальную ставку по кредиту каждому клиенту. Стоимость кредита теперь во многом зависит от «прозрачности» клиента для банка. Под прозрачностью мы понимаем степень подтверждения заемщиком своей благонадежности и платежеспособности. Со своей стороны банк сохранил традиционный подход НОМОС-РЕГИОБАНКа — никаких дополнительных и тем более скрытых комиссий.
- Насколько на Дальнем Востоке востребованы дистанционные каналы обслуживания?
- Клиенты с удовольствием используют возможности ИНТЕРНЕТ-ОФИСа, где мы добились максимального удобства интерфейса, предоставили возможность расчетов по неограниченному количеству операций, обеспечили наивысшую степень защиты личной информации. Такие сервисы сводят к минимуму необходимость клиента посещать офис банка по стандартным операциям (переводы, коммунальные и другие регулярные платежи, оплата сотовой связи). Кроме того, все счета нашего клиента доступны ему для отслеживания информации – это и карты, и кредиты, и вклады.
- Группа НОМОС-БАНКа в настоящее время проводит обновление структуры взаимодействия с клиентами, включился ли в этот процесс НОМОС-РЕГИОБАНК?
- Да, мы ведем активную работу в данной сфере. По основным направлениям бизнеса выделены клиентские блоки, целью которых является подробное изучение потребностей клиентов, точная настройка под каждый сегмент квалифицированных предложений по использованию продуктов НОМОС-РЕГИОБАНКа. Клиентские менеджеры должны оперативно решать вопросы обслуживания и кредитования. И, конечно, перед ними ставится задача осуществлять активное продвижение наших продуктов и новых возможностей. При этом мы учитываем региональную особенность, делаем ставку не на агрессивные продажи, а на сохранение и развитие долгосрочных партнерских отношений. Это просто - заявить, но на исполнительском уровне соблюдение таких установок требует соответствующей подготовки и соблюдения корпоративной этики со стороны персонала. Сегодня в наших клиентских подразделениях до 80% сотрудников – новые кадры, которым предстоит решать поставленные задачи, сохраняя принципы партнерства на каждом этапе работы.
- А как можно охарактеризовать ваши отношения с коллегами из НОМОС-БАНКа? Запад и Восток развиваются в одном направлении?
- Для нас очень важно, что в процессе интеграции мы получили не только финансовую поддержку, но и нашли в лице руководства и сотрудников НОМОС-БАНКа единомышленников, которые строят свой бизнес на единых с нами принципах партнерства и клиентоориентированности. Происходящие перемены и новизна продуктового ряда своевременны и для банка, и для наших клиентов – ведь знать, что твой банк в авангарде, – здорово!
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.