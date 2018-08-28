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Среда| 05 Сентября, 18:16 |
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Дальневосточная энергетическая управляющая компания создает инфраструктуру для будущего развития региона
Над решением глобальной задачи опережающего развития электроэнергетического комплекса работает ОАО «ДВЭУК», которое на протяжении последних трех лет управляет основным потоком госинвестиций в «большую» энергетику ДФО.
Инвестиционная программа компании в период 2009-2011 годов составила 25 млрд рублей. Дальнейшие планы еще более амбициозны: в ближайшие четыре года в энергетическую инфраструктуру дальневосточных регионов планируется инвестировать свыше 100 млрд рублей.
Досье "ДК"
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) создано в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления рядом АО-энерго. В настоящий момент компания реализует 12 инвестиционных проектов, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Работу компании в рамках исполнения федеральных целевых программ координируют Правительство РФ, Минрегионразвития и Минэнерго России.
В 2011 году наиболее значительные капиталовложения – порядка 15 млрд рублей – пришлись на Якутию, где ведется строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй». Эта крупнейшая линия протяженностью 1500 км и мощностью подстанций 352 МВА предназначена для энергоснабжения объектов трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и потребителей юго-запада региона. В перспективе проект, завершение которого планируется на 2014 г., решит задачи внешнего энергоснабжения близлежащих нефтегазоконденсатных, полиметаллических и золоторудных месторождений, а также создаст предпосылки для интеграции Западного энергорайона Республики Саха (Якутия) в ОЭС Востока. Это открывает новые перспективы для промышленного освоения якутских недр, и, что немаловажно, обеспечит для потребителей энерготарифы, позволяющие сформировать конкурентные производства.
Масштаб энергетических строек, которые сегодня ведутся в Якутии, и их оперативность впечатляют. Комментируя специально для «ДК» главные итоги уходящего года, генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь ДЖУРКО отметил, что в Якутии всего за девять месяцев был поставлен под нагрузку участок линии длиной 150 км. Одновременно компания построила ПС 220/10 кВ при нефтеперекачивающей станции №13 трубопровода ВСТО и расширила действующую подстанцию в г. Олекминске. Ранее аналогичные работы велись годами.
– В основе наших достижений на территории Якутии, в первую очередь, лежит правильный выбор генподрядных организаций, как проектных, так и строительных. До 90% решений, принимаемых на начальном этапе проектирования, не требуют доработки и остаются неизменными, что ускоряет сроки реализации проекта, – рассказывает Игорь Джурко. – Вообще, уникальный опыт работы на якутской земле был получен нами еще во время строительства высоковольтной линии «Сунтар – Олекминск – НПС №14» протяженностью 315 километров. Ее мы построили за полтора года, то есть в два с лишним раза быстрее нормативных сроков. При этом нужно понимать, что климатические условия, в которых приходится работать, очень тяжелые: тайга, болота, вечная мерзлота, ограниченные периоды транспортировки грузов и короткий строительный сезон в целом. Но ДВЭУК реализует проекты в заявленные сроки благодаря своим ноу-хау – применению инновационных решений в части логистики и технологии строительства, разработанных совместно с подрядными организациями.
Большая работа проведена компанией и в других регионах Дальнего Востока. В октябре 2011 года поставлена под напряжение первая очередь подстанции 110/10 кВ «Северная» в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска, Амурская область». К новой подстанции подведена кабельная линия электропередачи 110 кВ, проложенная на участке «ПС 220 кВ «Благовещенская» – ПС 110 кВ «Северная». Также завершена реконструкция городских подстанций 110/10 кВ «Портовая» и 110/35/10 кВ «Западная» для последующего присоединения запланированных к строительству двухцепной КЛ 110 кВ «Западная – Портовая» и подстанции 110 кВ «Деловой центр».
Строительство энергокольца областного центра ликвидирует дефицит трансформаторной мощности подстанций и пропускной способности изношенной и морально устаревшей сетевой инфраструктуры, обеспечит выдачу мощности Благовещенской ТЭЦ в электросети города. Этот проект не просто востребован сегодняшними запросами потребителей. Амурская область и Благовещенск планируют интенсивное развитие своей экономики, что требует надежного – с запасом мощностей – энергоснабжения.
Во Владивостоке завершается создание энергетической инфраструктуры о. Русского, где в 2012 году пройдет саммит глав государств – членов АТЭС. На данный момент построена распределительная сеть теплоснабжения делового центра саммита и Дальневосточного федерального университета. В октябре, как и годом ранее, ДВЭУК вошла в отопительный сезон на островной территории. В следующем году запланирован ввод в эксплуатацию всех источников генерации (три мини-ТЭЦ общей мощностью 33,6 МВт и 134,13 Гкал/ч), распределительной сети электроснабжения и ряда объектов на материковой части. Благодаря запуску магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» уже с декабря 2011 года компания начнет перевод своих мини-ТЭЦ на газ.
Успехи не даются легко, отмечает Игорь Джурко. ДВЭУК способна ускорить работу на некоторых объектах, однако острая проблема выбора квалифицированных проектировщиков и дефицит подрядных организаций в Приморье, где ведутся масштабные работы по подготовке к саммиту, в определенной степени тормозят строительство.
– Еще одна проблема, с которой нам пришлось столкнуться, – длительный процесс передачи Министерством обороны своих земель в ведение региональной власти и муниципалитета. Для нас, как и для других заказчиков-застройщиков, это серьезное препятствие в оформлении необходимой документации на фоне жесткого графика работ. Но все проблемы решаемы, и нет сомнения в том, что энергообъекты саммита будут достроены в срок и в должном качестве, – отметил генеральный директор ДВЭУК.
Среди инвестиционных планов на 2012 год – начало проектирования и строительства в Магаданской области ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» (360 км) и ВЛ 35/110 кВ «Центральная – Сокол – Палатка» с заходом на подстанцию 110/35 кВ (более 180 км). Эти линии обеспечат энергобезопасность Хасынского и Ольского районов, взамен изношенных сетей позволят использовать мощности строящейся Усть-Среднеканской ГЭС для надежного энергоснабжения Магадана, а также создадут возможность для освоения месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции. Колыма связывает особые надежды с разработкой месторождений этой территории: запасы золота, содержащегося здесь, оцениваются как одни из крупнейших в мире. Помимо этого территория богата и другими полезными ископаемыми, разработка которых возможно лишь при условии, что государство поможет частным инвесторам с созданием здесь энергетической инфраструктуры.
В Камчатском крае ДВЭУК готова приступить к реализации социально значимого проекта по строительству ВЛ 220 кВ «Мильково – Усть-Камчатск» протяженностью 415 км. Новая линия позволит закрыть крайне дорогостоящую дизельную генерацию, подключить к Центральному энергоузлу полуострова четыре других изолированных энергорайона.
Разрабатываемая в данный момент стратегия ДВЭУК направлена на то, чтобы уже в ближайшие годы компания могла использовать для строительства крупных сетевых проектов и объектов генерации в ДФО не только средства госбюджета.
– Мы не должны ждать, когда государство предоставит финансирование, поэтому планируем искать под те или иные проекты, необходимые для развития региона, внебюджетные источники, в том числе в рамках частно-государственного партнерства, – говорит Игорь Джурко.
Масштабы деятельности ДВЭУК по своей значимости, охвату территории и объемам инвестиций стоят в ряду крупнейших государственных проектов. Конечная цель работы компании – создание «кровеносной» системы всей экономики Дальневосточного региона.
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