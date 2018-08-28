|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 04 Сентября, 15:37 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
МНЕНИЕ. Дмитрий БАХАЕВ, руководитель НП «Дальэнергосбережение» (СРО): На каждую аудиторскую компанию приходится до 100 приморских объектов
– Да, в России создано более 100 СРО, но если рассматривать весь перечень объектов, которые попадают под обязательное энергообследование, то работы очень много. Например, на энергообследование порта Восточный бригаде из 4 человек потребовалось 7 месяцев.
Наше СРО переживает процесс становления. Сегодня примерно 20 компаний, входящих в него, имеют собственный приборный парк, лаборатории и готовы работать полноценно. Остальные, что поменьше, пошли по пути кооперации, т. е. комплектования несколькими компаниями общего приборного парка, что вполне логично, так как весь парк одной фирме нужен не каждый день. Кроме того, это и экономия затрат. Кроме нас в Приморском крае присутствуют еще примерно до 10 аудиторских фирм, являющихся членами других СРО из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Хабаровска, но работы ожидается столько, что и этого числа недостаточно.
В соответствии с созданной в Приморском крае программой энергосбережения в настоящее время готовятся списки на энергообследование, куда на первых порах войдут около 1 тыс. предприятий краевой собственности. Это те предприятии, которые надо обследовать в первую очередь, хотя по факту объектов, подлежащих обязательному энергообследованию до конца 2012 года, более 5000, без учета жилья. Плюс примерно 200 предприятий (ОАО, заводы, порты и пр.), которые потребляют энергии на 10 млн руб. и более в год, а также товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании, где затраты на энергопотребление тоже превышают 10 млн руб. в год, они также попадают под категорию объектов, обязательных для энергообследования до конца 2012 года. Таким образом, на каждую аудиторскую компанию, присутствующую в Приморском крае, приходится по 100 объектов обязательного энергообследования, и работу эту надо выполнить за год.
Трудности добавляет то, что среди муниципальных образований нет единой политики в этом направлении. Я объехал весь край, встречался со всеми главами администраций, с замами по этому направлению и пришел к выводу – чем дальше от Владивостока, тем администрации более далеки от проблемы энергосбережения. Это похоже, на то, как кинул камень в воду, и чем дальше от центра, тем круги все тише и тише. Тем не менее где-то уже этой проблемой озадачены.
- Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.