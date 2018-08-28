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12 Декабря 2011, 11:00 | Регион сегодня

МНЕНИЕ. Дмитрий БАХАЕВ, руководитель НП «Дальэнергосбережение» (СРО): На каждую аудиторскую компанию приходится до 100 приморских объектов

Руководитель НП «Дальэнергосбережение» (СРО) Дмитрий БАХАЕВ рассказывает о трудностях энергообследования предприятий Приморья:

– Да, в России создано более 100 СРО, но если рассматривать весь перечень объектов, которые попадают под обязательное энергообследование, то работы очень много. Например, на энергообследование порта Восточный бригаде из 4 человек потребовалось 7 месяцев.

Наше СРО переживает процесс становления. Сегодня примерно 20 компаний, входящих в него, имеют собственный приборный парк, лаборатории и готовы работать полноценно. Остальные, что поменьше, пошли по пути кооперации, т. е. комплектования несколькими компаниями общего приборного парка, что вполне логично, так как весь парк одной фирме нужен не каждый день. Кроме того, это и экономия затрат. Кроме нас в Приморском крае присутствуют еще примерно до 10 аудиторских фирм, являющихся членами других СРО из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Хабаровска, но работы ожидается столько, что и этого числа недостаточно.

В соответствии с созданной в Приморском крае программой энергосбережения в настоящее время готовятся списки на энергообследование, куда на первых порах войдут около 1 тыс. предприятий краевой собственности. Это те предприятии, которые надо обследовать в первую очередь, хотя по факту объектов, подлежащих обязательному энергообследованию до конца 2012 года, более 5000, без учета жилья. Плюс примерно 200 предприятий (ОАО, заводы, порты и пр.), которые потребляют энергии на 10 млн руб. и более в год, а также товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании, где затраты на энергопотребление тоже превышают 10 млн руб. в год, они также попадают под категорию объектов, обязательных для энергообследования до конца 2012 года. Таким образом, на каждую аудиторскую компанию, присутствующую в Приморском крае, приходится по 100 объектов обязательного энергообследования, и работу эту надо выполнить за год.

Трудности добавляет то, что среди муниципальных образований нет единой политики в этом направлении. Я объехал весь край, встречался со всеми главами администраций, с замами по этому направлению и пришел к выводу – чем дальше от Владивостока, тем администрации более далеки от проблемы энергосбережения. Это похоже, на то, как кинул камень в воду, и чем дальше от центра, тем круги все тише и тише. Тем не менее где-то уже этой проблемой озадачены.

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