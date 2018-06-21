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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 19:22 |
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ВТБ планирует сократить количество филиалов
О промежуточных итогах и новых задачах банка, а также о наиболее современных и эффективных методах работы в непростых экономических условиях «ДК» рассказал управляющий хабаровским филиалом ВТБ Евгений ОРЛОВ.
– Евгений Анатольевич, сегодня группа ВТБ предлагает своим клиентам множество финансовых инструментов, помогая вести бизнес максимально эффективно. При этом банк остается таким же участником рынка, а значит, должен подавать другим компаниям пример стабильного развития в нестабильных экономических условиях. Какой стратегии придерживается группа ВТБ в целом и хабаровский филиал в частности?
– С 2010 по 2013 годы в группе реализуется стратегия, которая получила название «Дорога к 15». Ее основными задачами являются, во-первых, рост объема прибыли более чем в два раза, по сравнению с планом на 2010 год. Во-вторых, к 2013 году планируется достичь целевого возврата на капитал (ROE) на уровне 15-20%.
Важным приоритетом для банка ВТБ является обеспечение целевых показателей рентабельности во всех регионах присутствия. Для этого ВТБ планирует провести оптимизацию работы своей региональной сети: количество филиалов будет сокращено с 52 до 8, а остальные подразделения продолжат работать в режиме дополнительных и операционных офисов. Предполагается, что это позволит ВТБ в 2013 году уменьшить расходы на содержание филиальной сети на 20-25%. Следует отметить, что общее число точек присутствия банка останется неизменным и качество обслуживания не пострадает.
Отмечу, что по состоянию на сегодняшний день принятая стратегия ВТБ реализуется вполне успешно. Как группа в целом, так и хабаровский филиал в частности показывают позитивную динамику по всем основным направлениям.
Согласно прогнозам, до 2013 года корпоративный банковский рынок России будет расти гораздо более умеренными темпами, чем в докризисный период: среднегодовые темпы роста объемов кредитования и привлечения средств составят 15-16% против 28-30% в 2005-2008 годах. Во многом это объясняется тем, что после кризиса установился более жесткий подход к оценке рисков – как со стороны банков, так и со стороны заемщиков. Кроме того, постепенное восстановление рынков капитала, насыщение рынка банковскими продуктами и возрастающий уровень конкуренции приведут к снижению маржи.
В таких условиях ВТБ планирует перейти от наращивания объемов бизнеса «широким фронтом» по всем сегментам рынка к укреплению позиций в «точках роста» – наиболее крупных и быстрорастущих рыночных секторах.
– Каковы основные результаты деятельности хабаровского филиала ВТБ за прошедший период 2011 года? Каковы тенденции и динамика развития?
– В этом году, особенно в первом полугодии, наблюдался довольно существенный рост кредитного портфеля. Он стал возможен благодаря целому ряду принятых мер, таких как адаптация кредитной процедуры к действующим рыночным условиям, снижение ставок, повышение оперативности принимаемых решений, либерализация требований к заемщикам, смягчение залоговых требований. Все это также позволило увеличить долю ВТБ на региональном рынке: уже за полгода она выросла на 3% и составила 11,4%. Для сравнения, средний показатель доли ВТБ на рынке кредитования в других регионах за аналогичный период составил 5,86%. В целом, по итогам 9 месяцев текущего года кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ составил 12,1 млрд рублей, сумма привлеченных средств клиентов – 10,2 млрд рублей, а балансовая прибыль – 919,6 млн рублей, из которых 36,9 млн – от конверсионных операций.
Если говорить о структуре финансирования, то основную долю заемщиков филиала составляют предприятия оборонной промышленности (31%), такие как ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России, ОАО «КнААПО». 16% объемов выданных кредитов – в сфере торговли (ключевые заемщики: ООО «Эй-Пи Трейд», ООО «Райнер», ООО «СДМ»). Доля транспортников составила 11% (ОАО «Хабаровский Аэропорт», ОАО «Амурское пароходство», ЗАО «Техсервис-Хабаровск»), энергетиков – 10% (ОАО «ДГК»). Строительный сектор – это 9% заемщиков (ЗАО «Трансстрой-Сахалин», ЗАО «Дальстроймеханизация», ООО «Сахалинская мехколонна №68») и органы государственной власти – 6% (администрация г. Южно-Сахалинска).
В целом клиентская база филиала по состоянию на 1 октября 2011 года составляла 3027 компаний, из которых 4% относятся к крупному бизнесу и 23% – к среднему.
На международном направлении филиал продолжает развивать расчеты в национальных валютах с Японией и особенно с Китаем. Так, по итогам 9 месяцев текущего года объем платежей в китайской валюте нашими клиентами превысил 32,5 млн юаней, причем динамика роста платежей в юанях была в этом году чрезвычайно активна. Контракты с Китаем в этой валюте оплачивают прежде всего торговые и туристические компании, предприятия в сфере недропользования.
Для нас важно, что банк ВТБ продолжает занимать ведущие позиции в обслуживании внешнеторгового оборота Хабаровского края. Только за первое полугодие 2011 года объем сопровождения филиалом внешнеторговой деятельности предприятий края составил $1,25 млрд, т.е. более 30% ВТО региона. Общий объем кредитных линий международных банков, открытых на ВТБ, составляет порядка $25 млрд.
Не менее динамично филиал наращивает объем платежей по таможенной карте «Зеленый коридор». По итогам 6 месяцев 2011 года ВТБ формировал более 50% всех платежей, поступающих в пользу Хабаровской таможни по таможенным картам. Для нас это очень перспективный продукт, и спрос на него будет только расти, поскольку уже в ближайшем будущем такие карты позволят компаниям – участникам ВЭД осуществлять все таможенные платежи через Интернет.
– Какие еще наиболее эффективные и актуальные в условиях экономической нестабильности продукты готов предложить сегодня ВТБ своим действующим и потенциальным клиентам-дальневосточникам?
– Ведение бизнеса в условиях нестабильности вполне можно сравнить с плаванием по неспокойному морю. Кого-то сносит и переворачивает, но если знаешь, как правильно развернуть корабль, то чувствуешь себя намного спокойнее и начинаешь получать удовольствие от того, что делаешь. Чтобы помочь своим клиентам достигать этого спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, хабаровский филиал ВТБ запустил в 2011 году ряд новых, уникальных продуктов.
Так, например, хорошим спросом пользуется хеджирование (страхование) валютных и процентных рисков – услуга, которую с этого года ВТБ начал предоставлять в регионах. Различные инструменты хеджирования, такие как «валютный форвард», «коллар», «опцион колл», «опцион пут» и другие, позволяют купить или продать валюту в заранее оговоренный срок и по заранее установленной цене. То есть если на момент покупки/продажи валюты текущий курс будет невыгодным, то благодаря хеджированию и, соответственно, заранее установленной цене, компания будет застрахована от убытков. Проще говоря, эта услуга позволяет клиенту застраховать свои валютные или процентные риски, чтобы получить возможность более смело вести бизнес и четко прогнозировать доходы.
Кроме того, в этом году была запущена и уже весьма успешно реализуется новая услуга в сфере конверсионных операций – так называемый «живой курс». Суть его в том, что филиал самостоятельно устанавливает котировки валют до начала торгов на ММВБ, ориентируясь на азиатские площадки, цены на нефть, валютную корзину и др. Конверсионная операция клиента проводится по конкретному курсу без дальнейшего пересчета, что обеспечивает ее полную прозрачность, а средства от покупки или продажи валюты зачисляются в течение 30 минут. При этом клиент может воспользоваться данной услугой даже без открытия счета в нашем банке, что уникально для российского банковского рынка.
– С какими крупными инфраструктурными проектами работает сегодня хабаровский филиал ВТБ? В чем Вы видите точки дальнейшего роста?
– В этом году филиал зашел в ряд больших, интересных проектов. В частности, банк ВТБ выдал гарантию на сумму $8,9 млн ОАО «Хабаровский Аэропорт» в пользу южнокорейской корпорации «Международный Аэропорт Инчхон» в рамках реализации мастер-плана по развитию международного аэропорта Хабаровск (Новый). Вообще, надо заметить, что корейцы – люди довольно осторожные, и во многом именно участие в сделке банка с государственным капиталом позволило данному проекту двигаться вперед. Среди других крупных проектов этого года можно выделить сопровождение реконструкции Хабаровского НПЗ с объемом действующих аккредитивов $800 тыс. и 31,78 млн евро, а также импортный аккредитив на сумму $49,6 млн в пользу General Electric в рамках поставки 3 газотурбинных установок для Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
В дальнейшем наиболее перспективными точками роста для филиала, на мой взгляд, станут развитие Ванино-Совгаванской особой портово-экономической зоны и создание инфраструктуры на острове Большом Уссурийском.
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