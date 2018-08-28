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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 13:20 |
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Высокий процентный рост от НОМОС-РЕГИОБАНКа
Вклад без пополнения и расходования, с выплатой процентов в конце срока. Вклад открывается на сумму от 10 000 рублей/400 долларов США/300 евро сроком на 6 месяцев под 6,75 % в рублях, 3,70 % в долларах США/евро годовых.
По истечении срока действия вклада договор считается перезаключенным на тот же срок, на условиях, действующих в банке на момент перезаключения договора, за исключением первого перезаключения. При первом перезаключении вклада увеличение ставки в рублях составит 2,5 %, в долларах США и евро — 1,3 %. Таким образом, на второй срок доходность составит 9,25 % годовых в рублях, 5,00 % в долларах США и в евро.
При досрочном расторжении вклада проценты начисляются по ставке 2,5 % в рублях, 1,0 % в долларах США и евро.
Кстати с 1 ноября 2011 года НОМОС-РЕГИОБАНК повысил ставки и по другим вкладам, входящим в линейку вкладов для частных клиентов.
Выбрать наиболее подходящий вариант размещения средств, рассчитать доходность вам помогут специалисты НОМОС-РЕГИОБАНКа.
Заполните предварительную заявку на вклад на сайте www.nomos-regiobank.ru и с вами свяжутся по телефону в удобное для вас время. (На правах рекламы).
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