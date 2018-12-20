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Сбербанк создает Лабораторию нейронаук и поведения человека
Сбербанк активно развивает деятельность своих лабораторий, среди которых: лаборатории искусственного интеллекта, робототехники, VR и AR и другие. Сегодня Сбербанк принял решение о создании Лаборатории нейронаук и поведения человека, которая будет проводить научные исследования в области нейрофизиологии, социальной психологии и когнитивистики и внедрять результаты научных разработок в повседневную практику компаний Группы Сбербанк, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Научным руководителем лаборатории станет Андрей Курпатов, президент Высшей школы методологии, известный ученый, автор более сотни научных работ, создатель системной поведенческой психотерапии и методологии мышления.
Базироваться новая лаборатория Сбербанка будет в двух городах — Санкт-Петербурге и Москве.
Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Основной задачей лаборатории является достижение полной релевантности коммуникаций и продуктов экосистемы Сбербанка потребностям человека. Мы хотим благодаря разработкам лаборатории сформировать эмоциональную связь с каждым, кто соприкасается с продуктами нашей экосистемы, и расцениваем эту связь как основу нашей конкурентоспособности. Андрей Курпатов сочетает в себе компетенции человека из бизнеса и науки, имея прекрасный опыт управления сложными медиапроектами и большими исследованиями. Мы приветствуем его в команде Сбербанка и уверены, что сможем построить уникальную научную лабораторию с существенным практическим эффектом для нашего бизнеса».
Андрей Курпатов, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка:
«Еще никогда значение человеческого фактора не было велико так, как сейчас — при переходе к цифровой экономике. Мир меняется: системы управления становятся все сложнее, а люди ожидают более качественного руководства и персонализированного сервиса. Крупный бизнес начинает осознавать необходимость интеграции в свою деятельность самых современных научных знаний о человеке. Так что, создавая Лабораторию нейронаук и поведения человека, Сбербанк в очередной раз демонстрирует свое стратегическое лидерство».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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