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Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта

Новый сайт будет угадывать интересы пользователя

Основная задача обновления — создать удобный и интуитивной понятный интерфейс, который позволит пользователям легко найти необходимую информацию, выбрать и приобрести продукты и услуги.

Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта Sberbank.ru.

«Сайт — один из наших главных каналов взаимодействия с клиентами. Поэтому он должен быть быстрым, удобным и предугадывающим интересы пользователя. Сегодняшнее обновление главной страницы Sberbank.ru — первый шаг к сайту как персональному помощнику, который поможет найти нужную информацию и подскажет, какие продукты и сервисы могут быть интересны вам как клиенту. Мы постарались вывести потребности клиента и полезную для него информацию на первый план, убрав все лишнее, — говорит вице-президент Сбербанка, директор по маркетингу Владислав Крейнин. — Следующие шаги — это обновление продуктовых разделов, таких как карты и кредиты, для того чтобы сделать процесс выбора нужного продукта и оформления заявки на него максимально легким».

Изменениям предшествовало скрупулезное изучение интересов пользователей. Специалисты Сбербанка провели исследование тенденций рынка, а также неоднократно организовывали опросы и тестирования новых моделей сайта.

Новый сайт будет угадывать интересы пользователя. Важное изменение — персонализация сайта: каждый пользователь видит на главной странице то, что интересно именно ему. Персональные предложения создаются на основе анализа потребностей и поведения клиентов. Пока это работает только для большого баннера наверху страницы, но постепенно персонализированным станет каждый блок и каждый раздел.

Дизайн сайта стал легче и функциональнее. Все самое важное и полезное вынесено на главную страницу, что упрощает поиск необходимой информации. Изменены названия и расположение основных разделов, при этом вход в интернет-банк находится на прежнем месте. Также на главной странице теперь можно увидеть самые популярные карты и сразу рассчитать сумму ежемесячного платежа по кредиту.

Открывать сайт на мобильном устройстве стало удобнее. Проектируя новый сайт, его разработчики руководствовались принципом mobile first (метод разработки оптимизированного вебсайта для различных мобильных устройств с учетом скорости подключения к Сети). Благодаря этому навигация, расположение элементов и визуальное представление одинаково удобны в использовании на всех мобильных устройствах.

Сайт стал работать быстрее. Скорость загрузки страниц увеличилась на полсекунды.

Поиск стал «умнее». На сайте подключен новый поиск на базе технологий Яндекса, который позволяет легко и просто найти информацию по любому запросу, он экономит время пользователей и выводит один из самых популярных функционалов сайта на новый уровень.

Все работы по модернизации сайта — внутренняя разработка команды Сбербанка.

Сайт Сбербанка — самый посещаемый банковский сайт в России. Ежемесячная аудитория — 13 млн посетителей.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Сбербанк 


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