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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Ноября, 11:32 |
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Ощущение жизни через наслаждение вкусом
«Тот, кто хотя бы раз бывал в наших фирменных салонах, знает, что все наши продукты эксклюзивны, — говорит владелец торговой марки «Тортония» Олег ИГНАТЬЕВ. — У каждого кондитерского изделия есть устоявшаяся аудитория поклонников, но нам всегда хочется слегка побаловать дорогих клиентов каким-нибудь новым лакомством. Так, в этом году в кондитерском салоне «Три шоколада» появилось несколько интересных изысканных продуктов, очень популярных за рубежом — нежнейшее французское печенье macaron’s и легкий американский чизкейк нового фирменного формата».
Шоколадные конфеты ручной работы — ещё одно новшество, которым «Тортония» балует посетителей салона. Их, как и любую другую сладкую продукцию этой торговой марки, можно попробовать прямо в салонах, где предусмотрено все для того, чтобы в атмосфере комфорта выпить чашку ароматного кофе и съесть пирожное.
А накануне Нового года кондитерский салон «Три шоколада» предложил гостям подарочные сертификаты «Тортония» как повод привнести в жизнь своих близких больше приятных моментов. Поэтому получайте удовольствие и балуйте себя и своих близких. Ведь ощущение жизни приходит в том числе и через наслаждение вкусом.
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