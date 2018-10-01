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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 20:29 |
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В Приморье проектов могло быть и больше
На сегодняшний день в Приморье есть только один проект, который уже получил реальное инвестирование от госкорпорации. Это добыча германия в Новошахтинске. Правда, сам холдинг, для нужд которого добывается германий, находится в Москве, а опытные производства – в Тульской и Московской областях.
По итогам визита в Приморье, скорее всего, получит финансирование и еще один проект, который особенно понравился Анатолию Чубайсу. Это производство медицинских препаратов в Тихоокеанском институте биоорганической химии ДВО РАН. Напомним, что над созданием опытного производства ТИБОХ работает уже много лет. Сегодня оно практически создано и готово к выпуску 6 медицинских препаратов, которые прошли все клинические испытания и доказали свою эффективность и уникальность.
Уже в мартовском конкурсе заявок на создание наноцентров, которых всего по стране должно быть 19, примут участие и проекты создания наноцентра и центра трансфера технологий при Дальневосточном федеральном университете. На сегодняшний день проекты создания наноцентров есть в ДВГТУ и ДВГУ. В рамках создания Дальневосточного федерального университета они будут объединены, а затем поддержаны госкорпорацией Роснано.
Что касается других проектов, то глава Роснано отметил разработки ДВГУ в области лазеростроения, оптоэлектроники, информационных технологий, проект Восточной судоверфи по строительству катамаранов. По словам главы Роснано, есть интересные проекты и в ДВО РАН. Однако пока они не воплощены в малые инновационные предприятия, госкорпорация мало чем может помочь.
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