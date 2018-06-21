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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 03:38 |
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Банк «Возрождение» стал банком года в России
Эта престижная профессиональная премия ежегодно уже на протяжении 11 лет присуждается ведущим банкам мира по результаты работы за прошлый год. Награды присуждаются лучшим банкам в более чем 140 странах мира. По результатам оценки представленной в конкурсный комитет заявки и глубокого анализа бизнес-стратегии, практики корпоративного управления, финансовых и операционных показателей победителем был признан банк «Возрождение».
«Мы поздравляем клиентов, партнеров и сотрудников банка с этой победой, потому что бизнес-результатов, благодаря которым банк удостоен этой престижной награды, мы добились благодаря вам и вместе с вами», – подчеркнул председатель правления банка «Возрождение» Дмитрий ОРЛОВ. «Мы благодарны журналу The Banker и медиа-холдингу Financial Times за высокую оценку нашей работы», – отметил он.
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