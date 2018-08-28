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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15 Января 2011, 10:00 | Регион сегодня
Вкладчики «Востоккредитбанка» получают деньги
Вкладчики «Востоккредитбанка», лишившегося лицензии в связи с неисполнением федерального законодательства, регулирующего банковскую деятельность, могут получить свои деньги.
Выплатой вкладов займутся отделения Сбербанка. 5,5 тысяч дальневосточников должны получить примерно 1,5 миллиарда рублей. Каждый может рассчитывать на 700 тысяч рублей, гарантированных системой страхования вкладов. Все, что свыше, будет компенсировать конкурсный управляющий в ходе процедуры банкротства. В Центробанке также не исключают возможность уголовного преследования бывшего руководства «Востоккредитбанка».
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