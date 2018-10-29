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15 Января 2011, 10:00 | Регион сегодня

Успехи получили признание

Последние годы страховой рынок Приморья существенно изменился. Реализация государственных проектов, связанных в первую очередь со строительством объектов саммита АТЭС, способствовала приходу в регион крупных федеральных страховщиков. Об итогах уходящего года «ДК» рассказал директор Дальневосточного филиала Страховой Группы «СОГАЗ» Юрий ШАТОВ.

– Юрий Борисович, что сейчас происходит на страховом рынке Приморья? Есть ли признаки выхода из кризиса?

– К концу первого полугодия 2010 года впервые с начала кризиса стал отмечаться рост. Рынок медленно начал выходить из глубокой фазы кризиса. А по итогам 9 месяцев текущего года зафиксирован почти 115%-ный темп роста по сравнению с 9 месяцами предыдущего года. Объём начисленной страховой премии без учёта обязательного медицинского страхования и страхования жизни составил 3123 млн руб. против 2720 млн руб. за 9 месяцев 2009 года. Тем не менее говорить о полном восстановлении рынка пока рано, поскольку в 2010 году он вряд ли достигнет уровня предкризисного 2008 года.

При этом следует отметить, что в Приморье рост рынка происходит в сегментах обязательного, вменённого и кэптивного страхования, где определяющим фактором является строительство объектов саммита АТЭС. Прежние лидеры роста страхового рынка – розница и страхование, связанное с кредитованием, далеки от показателей докризисного периода, что наглядно свидетельствует о том, что высокие темпы продаж в розничном канале достигались через демпинг, завышенные комиссии страховым посредникам, навязыванием полиса при получении банковских кредитов.

Отрадно, что в Приморье не произошло катастрофического падения корпоративного сегмента рынка. В 2009 году объём рынка корпоративного страхования сократился незначительно, а 9 месяцев 2010 года уже дали ощутимый прирост по сравнению с 2009 годом.

– С чем вы это связываете?

– Безусловно, кризис кардинально изменил отношение корпоративного сектора к страхованию, что выразилось в отказе небольших предприятий от страхования с целью оптимизации своих расходов. Средние и в особенности крупные предприятия на кризисе осознали свою финансовую уязвимость при наступлении крупных страховых случаев, что сохранило их спрос на страховые услуги.

– Что ожидает рынок в ближайшее время?

– Уже сейчас, базируясь на 9-месячной статистике и оперативных данных 4-го квартала 2010 года, можно сказать, что на рынке продолжится падение сборов премии на уровне 5-6% против 2008 года, до конца года будет продолжаться падение ставок, а приоритет останется за вменёнными видами страхования. Позитивно, что страхователи, выбирая страховую компанию, стали внимательно анализировать ситуацию с ликвидностью и финансовым состоянием страховщика, поэтому худшая ситуация с демпингом для страхового рынка осталась в прошлом. В результате, несмотря на неизбежные эксцессы демпинга и страхового мошенничества, мы наблюдаем гораздо более зрелый подход потребителей к вопросу страховой защиты.

Не могу не упомянуть о том, что в 2010 году после прямых указаний Президента Российской Федерации о необходимости развития страхования активизировалось обсуждение свыше 15 различных страховых законопроектов. Наиболее значимые новации касаются страхования ответственности опасных производственных объектов – ОПО (закон принят 27 июля 2010 года), сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, противопожарного страхования, страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами. Уже сейчас разрабатывается комплекс мер по стимулированию добровольного спроса на страхование, то есть у российской страховой отрасли появился шанс достигнуть уровня развития западных страховых рынков и сейчас многое зависит от чёткости действий государства и качественной модернизации бизнеса страховых компаний.

– Государство не обходит вниманием страховую отрасль. Как вы оцениваете эффективность нововведений?

– Как вы помните, страховой рынок уже пережил несколько неудачных опытов стимулирования страхования. Налоговые льготы в страховании жизни привели к тому, что в середине 2000-х более 90% взносов в этом виде приходилось на «схемы». В части страхования ответственности по госконтрактам страховщики принимали и не перестраховывали риски, в несколько раз превышающие их активы. Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой, существующее с 2004 года, фактически превратилось в механизм присвоения бюджетных средств.

Неудача в активизации страхования сейчас, когда на него делается ставка со стороны государства в очередной раз, может привести к разочарованию власти в страховании и к полному отказу от использования рыночных страховых механизмов. Поэтому готовиться к нововведениям нужно в первую очередь самим страховщикам. Для этого, чтобы освоить новые рынки, страховые компании должны увеличить капитал и укрепить финансовую устойчивость, провести реорганизацию бизнес-процессов, создать систему риск-менеджмента, повысить уровень транспанентности. В противном случае новые рынки закроются, добросовестные страховщики уйдут, а доля страховых пирамид возрастёт.

– Время кризиса было непростым для страхового рынка. С какими итогами Дальневосточный филиал СОГАЗа подошел к концу 2010 года?

– СОГАЗ, как известно, является ведущим страховщиком индустриальных рисков, и мы продолжаем наращивать сотрудничество со всеми участниками крупных инвестиционных проектов, реализуемых в Приморском крае и Дальневосточном федеральном округе. В целом, учитывая темпы роста поступления страховых премий за 9 месяцев 2010 года по отношению к аналогичному периоду 2009 года (108,8% по начислению и 116,5% по поступлению), можно говорить о положительных итогах работы Дальневосточного филиала. А учитывая тот фактор, что финансовый результат по итогам работы за 9 месяцев составил 273,4% к аналогичному периоду прошлого года, мы уверены в положительном итоге работы за 2010 год. Наиболее значимые результаты достигнуты по всем направлениям имущественного страхования юридических лиц, поскольку сохранилась положительная динамика строительно-монтажных рисков по госконтрактам при реализации инвестиционных программ при возведении объектов инфраструктуры при подготовке и проведении международного форума АТЭС во Владивостоке.

По остальным видам страхования мы рассчитываем на сохранение результатов 2009 года с ростом 5-10%, поскольку у нас созданы все предпосылки для удержания своих позиций и последующего развития.

Кризис, как известно, приносит не только проблемы, но и открывает новые возможности. Полагаю, Дальневосточный филиал Группы «СОГАЗ» реализовал свои возможности в полном объёме, а наши успехи очевидны, за что я искренне благодарен своим коллегам. Кроме того, наши успехи получили признание в бизнес-сообществе Приморья, и мы ценим доверие наших клиентов.

Я искренне поздравляю вас с Новым годом, пусть он принесёт вам как можно больше радостных событий, а все перемены будут только к лучшему!

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и на сегодняшний день входит в тройку крупнейших страховщиков России.

СОГАЗ – единственная российская страховая компания, чья высокая надежность подтверждена двумя ведущими международными рейтинговыми агентствами: Standard & Poor’s и Fitch Ratings. Кроме того, СОГАЗ имеет высший рейтинг надежности, присвоенный национальным рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Для физических и юридических лиц Группа предоставляет самый полный перечень программ страхования, покрывающих самые разнообразные риски в сфере имущественного и личного страхования, включая автострахование, страхование от несчастного случая, страхование имущества и т.д.

Уже многие годы системообразующие российские корпорации и их работники стабильно работают под надежной защитой Страховой Группы «СОГАЗ». В числе наших крупнейших клиентов – Группа «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО НК «Роснефть», ГК «Росатом», ОАО «Северсталь» и многие другие.

С 1995 года Группа «СОГАЗ» работает на страховом рынке Приморья, и сейчас клиентами Дальневосточного филиала Группы являются крупнейшие предприятия и организации Дальнего Востока, в числе которых ООО «РН-Находка Нефтепродукт», ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», ОАО «Тернейлес», ЗАО «Михайловский Бройлер», ОАО «НОРФЕС» и многие другие. Компания обеспечивает страховой защитой многие инвестиционные проекты, реализуемые в ДФО, а также мероприятия в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

В августе 2009 года Дальневосточный филиал Страховой Группы «СОГАЗ» возглавил Юрий Шатов.

Дальневосточный филиал Страховой Группы «СОГАЗ», г.Владивосток, ул. Нижнепортовая, 1а, тел.: +7(4232) 30-26-62, 30-26-63. www.sogaz-complex.ru

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