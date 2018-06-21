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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 08 Июля, 23:11 |
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Газпром обменяется активами с Shell
«Наш принцип остается неизменным – мы рады и готовы приглашать иностранных партнеров для разработки наших месторождений, если в обмен на это мы получаем доступ к первоклассным проектам наших партнеров где-либо в других частях мира, – заявил Медведев. – Мы знаем, что у Shell имеются хорошие активы, которые могли бы нас заинтересовать».
Если стороны придут к взаимовыгодному решению, сотрудничество, по словам Медведева, может быть расширено, в том числе по Сахалину.
На Сахалине Shell с Газпромом сотрудничают не первый год. Shell владеет 27,5% в проекте «Сахалин-2», контроль (50% плюс одна акция) в котором принадлежит Газпрому. Ранее Shell была контролирующим акционером проекта (55%). Но в 2007 г. под давлением Росприроднадзора, который постоянно проводил инспекции и выдвигал претензии к иностранным инвесторам проекта, Shell и японские Mitsui и Mitsubishi были вынуждены продать часть своих акций Газпрому. Эксперты считают, что Газпром намерен обменять свои ресурсы на технологии Shell. Вероятнее всего, это будет приглашение поучаствовать в «Сахалине-3» (Газпром получил право на разработку трех блоков этого проекта, общие запасы которых составляют около 1,3 трлн кубометров газа и более 850 млн тонн нефти), однако не исключено, что в рамках расширения сотрудничества могут быть запущены и какие-то новые проекты.
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