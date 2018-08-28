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15 Января 2011, 10:00 | Регион сегодня

Социальный акцент

В правительстве Хабаровского края отмечают, что региональным строительным компаниям по плечу объекты любой сложности. Чтобы убедиться в этом, достаточно проехать по краевой столице, посетить объекты культурного назначения, спорта, образования, здравоохранения. Новые элитные жилые комплексы и выросшие в последние годы целые микрорайоны жилья экономкласса свидетельствуют о том, что строительный комплекс края не простаивает – на его продукцию есть спрос и есть поддержка краевой власти.

Если говорить об индустриальном строительстве, то прошлый год добавил существенные объемы на инфраструктурных объектах, финансировавшихся федеральным бюджетом, а также крупными компаниями с государственным участием. Прежде всего, в правительстве края называют объекты нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и газопровода с Сахалина. В плане масштабного проекта по расширению пропускной способности БАМа уже несколько лет идет сооружение Кузнецовского тоннеля. Важнейший объект, который хабаровчане «тянут» с особым упорством, – строительство Тунгусского водозабора.

Но не только федеральные инвестиции делали погоду на строительном рынке края. При том что кризис заставил критически оценить возможности краевого бюджета и сократить ряд планировавшихся объектов, на тех, что уже в работе, правительство края старалось не снижать темпов, выступая соинвестором. Это относится к строительству дороги Лидога-Ванино, объектов социального назначения. Вводными объектами 2010 года стали Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, около десятка объектов жилищного строительства.

В наступившем году будет продолжено строительство ПЭТ-Центра краевого клинического центра онкологии в Хабаровске, крытого ледового стадиона для хоккея с мячом, второй очереди перинатального центра, хирургического блока онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре и ряда других.

По словам начальника управления строительства и промышленности строительных материалов министерства строительства Хабаровского края Анатолия БОЙКО, за 11 месяцев строительным комплексом края выполнено подрядных работ на 61452 млн рублей. Рост по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 70,8%.

Ситуацию на строительном рынке принято мерить и количеством сданного жилья. По этому показателю, по словам Анатолия Григорьевича, есть снижение, в крае к концу года сдано порядка 300 тыс. кв. метров, тогда как даже в кризисном 2009-м построили 379 тыс. кв.м. Это объясняется инерционностью отрасли, ведь дом строится, как правило, не один год (в 2009-м были мощные заделы предыдущих более благополучных лет). Снизилась покупательская способность населения, на хабаровском рынке образовался некоторый избыток нового жилья высокого класса.

Но уже в этом году в Хабаровском крае планируется к сдаче 380 тыс. кв. м, а в соответствии с принятой новой краевой программой «Жилище», рассчитанной до 2015 года, через четыре года годовой объем ввода будет составлять уже 440 тыс.кв.м. По словам Анатолия Бойко, в краевой программе сделан акцент на строительство домов экономического класса, квартиры в которых будут доступны широкому кругу покупателей, в том числе молодым семьям, бюджетникам. Экономическим стимулом для увеличения объемов строительства станут работающие в крае ипотечные программы с государственным участием. В новой программе предусмотрено развитие социального найма, увеличение объемов индивидуального малоэтажного строительства.

Идеология новой жилищной программы – закрепление в регионе населения, а комфортная квартира – это крепкий якорь, который держит людей на территории. Задача – максимально снизить стоимость квадрата, и свой вклад в это правительство края может внести инженерным обустройством новых строительных площадок за счет краевого бюджета, выделением удобных земельных участков. Что собственно и делается в Хабаровском крае уже не первый год. Таким масштабным жилищным проектом стал микрорайон «Ореховая сопка», рассчитанный в перспективе на100 тысяч жителей. В комплексе с жильем здесь будут построены детские сады, школы, больницы. Сегодня этот микрорайон активно застраивается, в том числе по заказу военных ведомств.

– Мы хотим, чтобы демобилизующиеся военнослужащие не уезжали в другие районы, это трудоспособные граждане, которые очень пригодятся для развития экономики нашего края, – комментирует эту позицию чиновник министерства строительства Хабаровского края.

К будущему росту строительной отрасли в крае подтягивается и стройиндустрия. В частности, в регионе уже запущены и начнут осуществляться в ближайшие годы проекты по глубокой переработке леса, часть продукции которых будет востребована краевыми стройками. Планируя расширять малоэтажное строительство, краевое правительство ищет инвесторов для завода по производству газобетонных блоков. И в любом случае потенциал краевой промышленности строительных материалов далеко не исчерпан, его возможности сегодня используются лишь наполовину.

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