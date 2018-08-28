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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Сентября, 05:40 |
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Саморегулирование состоялось
К издержкам можно отнести то, что сам процесс перехода оказался каким-то скомканным. Не успели мы зарегистрироваться в качестве СРО, как посыпались добавления, изменения, был в целом пересмотрен список видов разрешаемых работ. Весь год был в какой-то борьбе, каких-то ожиданиях, пересмотрах, организации собраний, принятии документов, отправлении их в Ростехнадзор и пр. Шла «бумажная волокита», и нам порой некогда было дойти до самого партнера и как следует с ним поработать. Это мешало и совершенствованию нашей работы. Если учесть то, что на сегодня еще нет новых технических регламентов и мы пока работаем по прежним действующим СНиПам, уже это говорит о многом.
Что касается перспективы, то на следующий год, в основном, остаются прежние задачи – пополнение рядов нашего некоммерческого партнерства, обеспечение их нужной информацией, контроль за работой партнеров. Но самое главное – это приведение в нормальное состояние всех законополагающих документов, которые в последнее время вышли в связи с принятием Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
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