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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Интернет в каждый дом
Ранее, в мае 2009, на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске, Президент РФ говорил о необходимости снижения стоимости услуг доступа в Интернет на Дальнем Востоке, а также развития современных технологий и различных способов доступа в Интернет. Критерий доступности, определяемый ценой, качеством связи и реальной возможностью подключения, выражен в слогане: "Интернет в каждый дом". Однако одно то, что зачастую жители Дальнего Востока не могут позволить себе выбора в пользу услуг того или иного провайдера, говорит о его несостоятельности.
Становление российского регионального IT-рынка проходило относительно спокойно. Острая конкуренция между связистами в интернет-сегменте долго была малоинтересна "простым гражданам". Вопрос формирования цены розничного мегабайта, воспринимаемой как данность, мало кого волновал. Во многом благодаря корпоративному сектору с "доступом к сети на работе" и национальным проектам, "подсаживающим на WWW" регионы, Интернет из игрушки превратился в нечто более важное. Теперь многие дальневосточники захотели стать полноправными обладателями широкополосного доступа (ШПД). И, кажется, свои желания они формулировали более чем конкретно: в пикетах жителей, протестующих против высоких цен на интернет-услуги на Сахалине; сборах подписей под жалобами на отсутствие вменяемых цен и доступных безлимитных тарифов в Якутии. Специалистов отрасли возмущает сравнение цен в Приморском крае и, к примеру, Чукотском автономном округе, где продажи услуг доступа едва покрывают затраты на использование спутниковых каналов. И все-таки потребитель хочет не разбираться в сложностях инфраструктуры провайдинга, а получить дешевый Интернет с достаточной для современного уровня скоростью доступа.
По словам директора департамента стратегического развития бизнеса и маркетинга ОАО "Дальсвязь" Владислава БОБКОВА, Интернет становится основным каналом получения информации, что формирует спрос на услугу. "Если говорить о ШПД как о базовой услуге, то уровень проникновения к домохозяйствам составляет всего около 30%, так что потенциал роста рынка значителен", – говорит он. – Кроме того, по мере развития и насыщения базовой услуги доступа в Интернет, основное развитие получат и дополнительные сервисы на базе ШПД, связанные с продажей контента".
Как отмечает заместитель коммерческого директора по розничным продажам ТТК-Дальний Восток Николай СИТНОВ: "Насыщение рынка услугой доступа в Интернет в регионе не превысило и 1/3 возможного уровня. Основной проблемой является высокий уровень цен на услугу, связанный в первую очередь с низко развитой инфраструктурой и отчасти, до определенного времени, – низким уровнем конкуренции".
Могут ли дальневосточники рассчитывать на доступные многокилометровые зоны широкополосного Интернета в ближайшей перспективе? По данным исследования "Российский Интернет в марте-2009", 77% респондентов самой популярной точкой выхода в Интернет назвали дом. При этом среднемесячные затраты на Интернет от 3% до 6% месячного бюджета среднего домохозяйства. Кто-то считает, что сумм, которые приносят провайдерам активные абоненты, достаточно для обеспечения ощутимого систематического снижения тарифов. Связисты говорят: тарифы – отражение технологической ситуации на рынке. В среднем 1 "ДВ"-мегабайт конечному потребителю обходится от 2 до 4 рублей.
Наибольшее разнообразие "интернет-предложений" наблюдается во Владивостоке и Хабаровске.
Проблема цифрового неравенства для регионов Дальнего Востока существует. Технически слабый ISP рынок, практическое отсутствие конкуренции оставили жителей Колымы, Чукотки и Камчатки в "прошлом веке". Если считать показателем развития проникновение услуг доступа в Интернет, то разброс по Дальнему Востоку оказывается существенным. При сравнении тенденций снижения цен на доступ и появления новых предложений, отставание развития "севера от юга" вполне можно обозначить в 1 год, а может, и больше. Цена и "предпочтение" на Дальнем Востоке не определяют выбор провайдера. Потребители "доступа" – "заложники своего адреса" и пользуются услугами компании, тарифы которой могут расценивать как неприемлемые.
Единственным практически повсеместно доступным провайдером Дальнего Востока является ОАО "Дальсвязь" .
Как заметил Владислав Бобков, в Хабаровском, Приморском крае, Амурской области и ЕАО развитие услуг идет более динамично. За прошлый год скорости на безлимитных планах увеличились в 3 раза, а абонентская плата снизилась на 30-40%. В "сложных" для компании регионах – Камчатке, Магадане и Якутии развитие сдерживает нехватка магистрального ресурса. "Это обусловлено тем, что в данных регионах нет ВОЛС, все каналы организованы на спутнике, а это на порядок дороже, да и качество ниже, – говорит Бобков. – Мы пока не можем предложить там свои услуги по таким же ценам, как в южной части Дальнего Востока. Несмотря на все сложности, в серверных регионах были запущены новые линейки тарифных планов со сниженной стоимостью трафика".
В целом, как отмечают в пресс-службе, "Дальсвязь" планирует до 2020 года построить магистральные линии связи в Магаданской, Сахалинской областях и Камчатском крае, тем самым завершить строительство в регионе единой мультисервисной сети. Ежегодно строится порядка 1 тыс. км линий связи. Параллельно "Дальсвязь" ведет строительство широкополосных сетей доступа по технологии MetroEthernet, вытесняющей xDSL, в крупных населенных пунктах ДФО с населением от 50 тыс. человек.
Как заметил Николай Ситнов: "Сегодня клиенты ТТК-ДВ – физические и юридические лица. Доступ в сеть Интернет для юридических клиентов организован практически во всех населенных пунктах, расположенных вблизи ДВЖД. Это обусловлено тем, что, являясь магистральным оператором связи и дочерней структурой ОАО "РЖД", ТТК строит свои сети на опорах железнодорожных линий. Интернет для физических лиц мы предоставляем пока только в Хабаровске. Но у нас есть планы и по освоению других городов Дальнего Востока. Это города с населением 100 тыс. и выше, с развитым средним и малым бизнесом, портовые населенные пункты".
Мобильный Интернет – существенная часть отрасли. Она не только конкурирует с традиционным проводным рынком, но быстро растет. Согласно отчетам компании Skylink, рост трафика передачи данных в 2009 году составил 86%. Как отмечают в филиале компании МТС по Хабаровскому краю, ежемесячно передаваемый объем трафика мобильного Интернета в регионе демонстрирует стабильный рост. В 2009 году, по сравнению с 2008 годом, трафик вырос более чем в 3 раза. Этот рынок закрыт для большинства операторов. Для Дальнего Востока наибольшее распространение получили предложения "Большой тройки" (таблица №4).
Интерес операторов в предоставлении услуг мобильного доступа объясним низким уровнем проникновения интернет-услуг, в отличие от сотовой связи, достигшей своего предела. По оценкам специалистов, проникновение мобильной связи составляет в Дальневосточном округе около 120%. В Хабаровском и Приморском краях эти цифры ещё выше. Мобильный Интернет – новая ниша извлечения прибыли. Если ранее лидером в части потребления дополнительных услуг были SMS, то сегодня все большую популярность приобретают услуги доступа в Интернет. По мнению аналитиков iKS-Consulting, доля доходов от мобильного Интернета составляет 30% общих доходов от услуг доступа в Интернет. Естественно, что росту этой цифры способствует развитие технологий мобильной связи третьего поколения.
Под знаком качественной технологии 3G прошел 2009 год. Согласно регламентам Международного Союза Электросвязи 3G должны поддерживать скорости передачи данных для абонентов с высокой мобильностью (до 120 км/ч) не менее 144 кбит/с; а для неподвижных объектов – 2,048 Мбит/с. Нет оператора, который не заявил об участии в развитии 3G сетей. По данным J’son & Partners Consulting, на рынке 3G по количеству регионов, в которых развернуты сети, лидирует "ВымпелКом". На 25 ноября 2009 г. оператор построил сети UMTS во всех 83 субъектах РФ, причем в 76 регионах запустил в коммерческую эксплуатацию. Далее следуют "МегаФон" (51 регион), "Скай Линк" (32 региона) и МТС (30 регионов).
По заявлениям операторов сети 3G подготовлены во всех столицах субъектах Дальнего Востока. Пока зачастую сигнал с базовых станций доступен лишь в центральных районах крупных городов, но, как обещают операторы, по мере развития сетей будут охвачены все новые и новые территории. В феврале 2009 года "Скай Линк" запустил в Хабаровском крае первую региональную сеть 3G (CDMA2000) в коммерческую эксплуатацию. Бренд "Скай Линк" еще 2 года назад позволял работать в сети со скоростью до 153 Кбит/с. Теперь "Скай Линк" позволяют просматривать потоковое видео в режиме реального времени. Потребителям в Хабаровске тариф "Аванс. Первый безлимитный" обойдется в 1790 рублей. В Якутии под брендом "Скай Линк" будут работать "Северо-восточные Телекоммуникации". "Работа под известным брендом позволит эффективно организовать продвижение услуг и привлечь новых абонентов", – говорит Евгений ДОКУНАЕВ, генеральный директор ОАО "Северо-восточные Телекоммуникации". "Для Якутии, с населением менее 1 миллиона на более трех миллионах кв.км площади, стандарт CDMA450 является наиболее эффективным для мобильной связи техническим решением", – такое мнение высказала Гульнара ХАСЬЯНОВА, генеральный директор "Скай Линк".
С конца 2009 года в Хабаровске велась тестовая эксплуатация 3G от МТС в деловом центре и спальных районах города. Сразу после запуска 3G в коммерческую эксплуатацию, как утверждают в МТС, возможности высокоскоростного мобильного Интернета (до 3,6 Мбит/с) станут доступны всем абонентам МТС Хабаровска. По озвученным МТС данным, за год действия 3G во Владивостоке ежемесячный интернет-трафик вырос в 6 раз. В среднем активный пользователь мобильного Интернета скачивал в месяц до 1 Гб в мобильных сетях.
По мнению аналитиков, большую необходимость в 3G сетях испытывают "отдаленные" регионы Дальнего Востока. Более года назад были введены в эксплуатацию первые на территории ЧАО и РС (Я) сети 3G компании "Вымпелком". При этом более половины "билайновских" абонентов "Вымпелкома" в Анадыре и поселке Угольные Копи пользуются USB-модемами. Что касается рынка Якутии, то "Билайн", предоставляющий по стандарту 3G услуги доступа в Интернет при стоимости 1 Мб трафика 1,5 – 2,5 рубля, представлялся как активный конкурент для ADSL.
В 2010 г. в Якутске сеть 3G в полноценную эксплуатацию запустит МегаФон. Тестовый режим эксплуатации позволил абонентам оператора отметить приятные скоростные преимущества нового поколения. Как отмечают в компании, строительство базовых станций стандарта 3G ведется, прежде всего, на территориях, имеющих высокие показатели по потреблению интернет-трафика. "Высокая потребность жителей региона в инновационных услугах позволила включить Якутию в число самых перспективных регионов по запуску услуг 3G, – заметил коммерческий директор Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон" Николай БЕЛОГУБЕЦ. – Но наши амбиции простираются гораздо дальше – в этом году скорости 3G станут доступны во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Стабильные финансовые позиции МегаФона открывают перед нами и нашими абонентами огромные перспективы – объемы наших инвестиций не были сокращены в кризисный год, и в будущем мы собираемся придерживаться прежних высоких темпов развития".
Как отмечают в Камчатском филиале "Билайна", первая 3G-базовая станция, смонтированная в 2009 спальном районе "Северо-Восток", благодаря техническим особенностям покрывает и близлежащие районы города. Говорить о качественном покрытии сетью третьего поколения Петропавловска-Камчатского, а тем более других населенных пунктов Камчатки преждевременно, и из-за использования спутниковых каналов для всех видов связи в том числе. Но использование 3G через USB-модемы может теоретически составить конкуренцию другим провайдерам Интернета.
В вопросах скоростей и стоимости мобильного Интернета у "Большой тройки" нет конкурентов. Как отметил Николай Белогубец, скорость доступа в Интернет зависит от ряда факторов: числа одновременных пользователей Интернета, загруженности базовых станций, обслуживающих район, и других технических особенностей. МегаФон провел большую работу по расширению ёмкости сети и повышению качества услуг. По его словам, после ввода услуги "Безлимитный Интернет" трафик увеличился более чем в 3 раза и продолжает стремительно расти. "Наши абоненты первыми смогли протестировать возможности 3G на Дальнем Востоке – первые испытания провели жители Владивостока, где сейчас ведется активная работа по оптимизации транспортных каналов, – говорит Николай Белогубец. – Наша главная задача – обеспечить и показать нашим клиентам качество третьего поколения. В настоящее время на 3G-базовых станциях скорость передачи данных в среднем составляет 1 мегабит в секунду, максимальные скорости доходят до 3,6. Важно, что мы строим и настраиваем сеть вместе с нашими абонентами. И благодаря такому взаимодействию можем достигать высоких результатов и высоких скоростей".
Что касается цен на мобильный Интернет, то, по данным компании МТС, тарифы на него в дальневосточной сети с 2008 года снизились более чем на 90%. По мнению представителей МегаФона, разработка новых тарифов для передачи данных ведется с учетом технических возможностей оборудования и сети оператора. Цены однозначно будут снижаться в условиях развития инфраструктуры для передачи данных и обострения конкуренции между операторами.
Как заметил Владимир ОСИПЕНКО, директор филиала ОАО "МТС" в Хабаровском крае: "Чем лучшее качество услуги мы сможем предоставить, тем больше абонентов захочет воспользоваться этими услугами именно у МТС. Сейчас наши абоненты могут использовать мобильный Интернет по технологии EDGE, обладающей значительно большей скоростью передачи данных по сравнению с GPRS. После запуска сети "третьего поколения" в коммерческую эксплуатацию мобильный Интернет МТС сравнится по скорости с фиксированным. В Хабаровске сеть 3G построена, осталось лишь дождаться разрешения надзорных органов, чтобы сделать ее доступной для абонентов. Мы занимаемся изучением возможностей предоставления услуг связи в стандарте LTE (четвертое поколение сотовой связи), обеспечивающем в теории скорость передачи данных до 324 Мбит/с в России. МТС заинтересована внедрить LTE в России в среднесрочной перспективе. Пока главными вопросами являются определение механизмов лицензирования и предоставления частотного ресурса для LTE в России".
Интерес к LTE проявляют и региональные компании. В ноябре 2009 приморский "Акос" отметился известием о планах в 2010 году запустить в Приморье первую в России LTE-сеть. По словам Дмитрия ТЕМЧЕНКО, генерального директора "Акоса", компания планирует обратиться с ходатайством в Роскомнадзор о разрешении на опытный запуск сети в регионе. Для тех операторов, которые не получат в регионах 3G-частот, запуск LTE-сетей, более "дешевых и эффективных", – возможный вариант конкурентного развития, но не скорый, отмечают в аналитическом агентстве iKS-Consulting.
Развиваются и другие технологии беспроводного подключения. Растет число Wi-Fi-зон и распространение WiMaxа. В 2009, по данным J’son & Partners Consulting, самые высокие темпы развития Wi-Fi в России были отмечены на Дальнем Востоке. За год количество публичных хот-спотов в ДФО выросло на 97%. Основной вклад в такие темпы прироста Wi-Fi внесла "Дальсвязь", которая только в 2008 построила более 90 публичных точек доступа в 26 городах региона. По прогнозам сектора организации работы дилерских сетей компании "Дальсвязь", до середины 2010 года планируется значительное увеличение количества точек доступа. В будущем ОАО "Дальсвязь" активно расширит сети беспроводного доступа в наиболее посещаемых местах городов ДВ.
По мнению аналитиков Infonetics, в России существует целый комплекс неблагоприятных обстоятельств для развития WiMaxа: малая плотность населения, зависимость от проводных сетей, нехватка текущей широкополосной инфраструктуры и, главное, платежеспособного населения. Но надежды на развитие беспроводного Интернета возлагаются значительные. Есть районы, где потребители могут рассчитывать на помощь исключительно радиосвязи и то, как подметили в компании "Энфорта", при наличии технической возможности. Тарифы, по словам самих же сотрудников компании, дорогие. Стоимость более-менее доступного подключения составляет порядка 6000 рублей. Пока услуги бренда "Энфорта" на ДВ востребованы "платежеспособными" клиентами, крупными аптечными сетями Хабаровского края, лечебно-профилактическими учреждениями Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области и др.
Несмотря на неблагоприятные прогнозы, динамика развития "Энфорты" оценивается как положительная. Еще в 2008 году "злые языки" утверждали, что амбициозная компания столкнется с "поделенным" рынком корпоративных клиентов. Пока "Энфорта" уходить с дальневосточного рынка не собирается. По словам директора хабаровского филиала Кирилла МОРОЗОВА, объемы потребляемого трафика продолжают расти, например, весной 2009 г. он превысил 2 терабайта.
Все больше интереса беспроводной Интернет вызывает у населения. Возможно, скоро на рынке появится массовый продукт, удовлетворяющий потребности в беспроводном Интернете частных лиц. К примеру, проект для населения ENTER: Интернет для вашего дома, того же национального оператора связи "Энфорта". Этот вид провайдинга будет востребован, например, в пригородных коттеджных поселках, на окраинах городов, промышленных районах, где нет "оптики". И спрос на него будет, пока много "белых" пятен проводного Интернета на карте ДФО.
Анализ практики интернет-провайдинга показывает, что уровень рентабельности компании прямо пропорционален ее масштабу. Часть рынка сохранится за мелкими игроками, которые продолжат свою работу в тех районах, где способны дать потребителю качественные услуги. В некоторых центральных регионах наблюдается ситуация, когда небольшие компании оказались в лучшем положении, чем лидеры рынка, которые стоят перед необходимостью гасить кредиты и закупать оборудование для завершения своих проектов. Но с развитием розничных сетей магистральных провайдеров делать это будет все сложнее. Пессимистичные прогнозы отсутствия перспектив для "малых" провайдеров имеют свои основания. Сегодня ТТК – компания, от которой потребители ждут "розницы" во многих городах ДВ. Долгое время жители Благовещенска с нескрываемой завистью рассказывали о счастливчиках в Сковородино и Ерофее Павловиче, которых "ТТК-Чита" подключала по aDSL. "Безлимитки" от 500 до 1 900 рублей в месяц были дороже, чем тарифы ТТК в Чите, но дешевле сложившихся в Амурской области. В своей недавно сформированной розничной сети ТТК активно продвигается вперед, предлагая при этом низкие тарифы.
В хабаровской сети ХДС (Хабаровские домовые сети) обслуживается около 4200 абонентов. А по данным ТТК-ДВ, в прошлом году их клиентами стали более 3000 абонентов, доход от предоставления широкополосного доступа в сеть Интернет частным пользователям составил более 8 млн рублей. В настоящее время активное строительство сети ШПД ТТК продолжается в шести районах Хабаровска, и по оценкам компании в ближайшее время потенциальная клиентская база ТТК-ДВ достигнет порядка 50 тысяч домохозяйств.
Дальневосточный филиал ОАО "Ростелеком" завершил реализацию проекта по строительству городских вторичных сетей в Благовещенске и Белогорске. ВОЛС, общей протяженностью 53 километра в районах города с повышенной деловой активностью и промышленными зонами, позволят проводить подключения клиентов по технологии Gigabit Ethernet с гарантированной скоростью до 1 Гбит/с.
Как отметили в отделе информационно-аналитического обеспечения "Дальсвязи", услугами сети широкополосного доступа компании только в Хабаровске пользуются около 60000 абонентов. Остается ли при таких темпах развития место для других провайдеров?
"То, что недавно в Хабаровске было интересно по скорости, сегодня малоприемлемо. Скорость нужно однозначно поднимать, как минимум до 3 Мб, а дальше и выше, – говорит Геннадий МАРКЕЛОВ, директор ООО "Объединенные координаты Дальнего Востока". – Низкая для современного уровня Интернета скорость и нестабильность канала – основные причины, по которым конечный потребитель хочет получить нечто иное, чем DSL. Выход: увеличивать скорость доступа и стабильность работы путем подвода оптико-волоконных линий и витой пары в каждый дом. Рынок постепенно придет к тому, что федеральные магистральные операторы разовьют свои розничные сети и придут в каждый дом. Перекупы трафика, распиленного до неимоверности, постепенно отпадут. Потребитель получит обеспеченное стабильное технологическое решение и отсутствие наценки".
Что касается беспроводного Интернета, то по мнению господина Маркелова, это неравноценная альтернатива: цена высокая, а уровень помех высок. "Естественно, что беспроводной Интернет приходит в отсутствие оптико-волоконных линий. Есть пробный вариант 3G. Пока это "темная лошадка". Одно можно сказать точно: если 3G придет по приемлемым ценам, это будет серьезная конкуренция многим, но опять-таки не оптико-волоконным линиям, – говорит он. – Спутниковый Интернет – направление однозначно на перспективу. Так, в Правительстве РФ на одном из совещаний с рассмотрением инновационных приоритетов Российской Федерации была озвучена перспектива развития сервиса "ГЛОНАСС-Интернет" с добавлением навигационным спутникам ГЛОНАСС возможности трансляции широкополосного Интернета будущих поколений. Если говорить о дне нынешнем, предлагаемые системы one way и two way зависимы от всего, включая ионосферу земли и солнечные вспышки. Более актуальный вариант доступа – сеть Инмарсат. Например, уникальная вещь – BGAN. Передвижные маленькие станции с возможностями IP телефонии. Проблема одна: 6 долларов мегабайт. Все остальное там хорошо. Скорости до 512 Кб/c, позволяющие передавать видеопоток слабенького качества. Ориентирован он на МЧС, медицину катастроф, суда и т.д. В России сильно не развился, да и развивать его дорого, главным образом в эксплуатации. Однозначно, что для среднестатистического пользователя эти варианты не приемлемы".
Пик частного спроса на услуги доступа в Интернет не достигнут. Потребители ждут развития "социального" направления: специальных предложений, льготного доступа к определенному контенту. А возможности экстенсивного развития "Интернета для предприятий" постепенно сходят на "нет". Большинство предприятий уже имеют доступ в Интернет. Новых клиентов, способных положить в копилку провайдера приличную сумму, достаточно мало, предложения о смене технологий при кратном возрастании тарифа могут не вызывать одобрений.
Дать объективную оценку перспективам развития интернет-провайдинга на Дальнем Востоке достаточно сложно. Однозначно можно отметить: конкуренцию качеством и ценой на территории Хабаровска пока могут осуществлять исключительно операторы мобильного Интернета. "Вопрос доступности качественных услуг – вопрос заинтересованности и экономической целесообразности для магистральных провайдеров. Решается он не на Дальнем Востоке, – заметил один из руководящих сотрудников крупной телекоммуникационной компании. – Я лично не продвигаю теорию мирового заговора, но потреблять будут услуги, которые предлагают. Сколько возмущений по поводу высоких тарифов? Все равно очереди на подключение.... Не хотят потреблять дорогие и качественные – будут качать видео со скоростью 56кб. Вы пойдете платить 20-40 тысяч за WiMax или будете ждать 3G? Сомневаюсь. Вы будете сидеть "на проводе", который вам продаст напрямую или опосредованно "ТТК" с "Ростелекомом". Как ни прискорбно и цинично это звучит, но, сколько бы ни говорили о качестве и открытости к потребителю, главных магистральных провайдеров здесь два, и их цены – доминанта в ценообразовании".
По мнению специалистов "Дальсвязи", крупные игроки на рынке сформировались. "В 2010 году ожидается большая активность ТТК, а также выход новых федеральных операторов, которые, возможно, со временем подвинут крупных игроков. Все зависит от инвестиций, которые операторы готовы вкладывать в новый рынок", – отмечают в пресс-службе компании.
Измененные приоритеты развития "Ростелекома" могут внести серьезные коррективы в планы участников рынка. "Магистральщик" выходит на рынок услуг широкополосного доступа для населения. Кроме того, ожидаемой новостью стало одобрение советом директоров плана реорганизации группы компаний "Связьинвест". Реорганизация пройдет в форме присоединения к ОАО "Ростелеком" межрегиональных компаний связи, к которым относится и "Дальсвязь". Завершена она будет в мае 2011 года. В результате объединения компаний "Связьинвеста" на базе "Ростелекома" будет создана интегрированная компания, оказывающая полный спектр услуг связи и передачи данных в России, в том числе, как отметил еще летом Игорь ПШЕНИЧНИКОВ, директор департамента внешних связей холдинга, и мобильную связь. Существующая предварительная схема реорганизации GSM-активов "Связьинвеста" предусматривает консолидацию "сотовых богатств" на базе каждой МРК: "ВолгаТелекома", "СибирьТелекома" и "Дальсвязи" ("внучка" Связьинвеста "АКОС"), в результате чего в холдинге должны остаться три сотовые компании. Управлять ими будет отдельная структура, которая потом может стать центром дальнейшей консолидации.
Каким образом подобные изменения отразятся на рынке Дальнего Востока, пока не ясно. Равно как не ясно, на что смогут рассчитывать потребители "экономически невыгодных" "северных" или удаленных от линии РЖД городов с населением менее 50, или даже 10 тысяч человек, до тех пор, пока не будет полностью покрыт спрос на качественные и дешевые услуги доступа в крупных городах. Пока планы "Дальсвязи", постепенно переходящей на новые технологии, представляются дальневосточникам как наиболее "народные". По словам Владислава Бобкова, часть инвестиций компании направлена на модернизацию последней мили (проект "оптика в каждый дом"). Также значительные средства в 2010 году компания продолжит инвестировать в расширение внутризоновых волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для значительного улучшения качества услуг передачи данных.
Главное, чего ожидают потребители, – реальный конечный доступ в Интернет. По мнению аналитиков, пока дальневосточным потребителям в сущности все равно, как связь будет осуществляться: DSL или USB модем, спутниковый терминал или полоса WiMax, важно само наличие услуги. Ведь чаще всего, прежде чем подключиться к услугам интернет-провайдера, потребитель должен сначала уточнить, возможно ли подключение по его адресу в принципе.
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