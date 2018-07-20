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15 Февраля 2010, 10:00 | Регион сегодня

Ценная ячейка

Одним из первых услугу индивидуального банковского сейфа на региональном рынке предложил Дальневосточный банк во Владивостоке. Сегодня практически каждый коммерческий банк на Дальнем Востоке имеет в линейке своих предложений индивидуальные хранилища. Вместе с тем, наиболее конкурентно "сейфовое" поле в самых населенных столицах Дальневосточного региона – во Владивостоке и Хабаровске. В то же время некоторые федеральные банки не имеют подобных хранилищ, к примеру, в Магадане и Южно-Сахалинске. Хотя некоторые кредитные организации с дальневосточной пропиской, как собственно Дальневосточный банк, имеют подобные хранилища даже в Иркутске и Улан-Удэ. Примсоцбанк – в Омске. Далькомбанк охватил сетью депозитарных ячеек ключевые города Хабаровского края, а также разместил индивидуальные банковские сейфы в Тынде и Биробиджане.

Откровенно похвастаться депозитариями могут филиалы и головные офисы банков, которые в последние 2 года стали собственниками новых просторных банковских помещений, отпраздновали новоселье, в их ряду, кстати, иностранные "дочки" – Райффайзенбанк, BSGV, Банк Интеза (до 1 января 2010 г. КМБ-Банк банковской группы "Интеза Санпаоло").

Спрос на индивидуальные сейфы в коммерческих банках Дальнего Востока также лабилен ко временам года как гардероб заядлой модницы. Здесь присутствуют и тренды, и традиционные классические вещи, собственные максимумы и минимумы. Банки предлагают своим клиентам воспользоваться порой 12 видами депозитарных ячеек. Одной из значимых мотиваций при выборе данной услуги у потребителя служит понимание того, что в случае банкротства банка кредиторы не смогут претендовать на содержимое ячеек, потому что оно не принадлежит банку, а только хранится в нем.

Как утверждают специалисты банка "Меркурий", максимальным спросом ячейки пользуются в период отпусков, новогодних каникул, выходных и праздничных дней. В Росбанке зафиксировали пик спроса в предновогоднее время (в связи с отъездом многих клиентов на отдых) и перед праздниками (если выпадает 3 и более выходных дня). Наибольший интерес к депозитарным ячейкам, по наблюдениям специалистов Далькомбанка и Райффайзенбанка, приходится на лето. Если клиент предполагает, что подобная услуга понадобится ему в июле-августе, то лучше побеспокоиться об этом заранее.

Банкиры строго хранят тайну индивидуальных банковских сейфов (ИБС) и не распространяются о том, что находится под банковским замком. "Что именно хранят клиенты в ячейках, банк не знает, – рассказывает Виктор ЗУЕВ, начальник отдела по работе с клиентами ФАКБ "Балтийский Банк Развития" г. Владивосток. – Для банка важнее предоставить такую услугу клиенту. Другой вопрос: что банк советует хранить в своих сейфах? Это любые ценные для клиента предметы: деньги, деловые бумаги, драгоценности и, возможно, коллекционные предметы, например, старинные монеты. В общем, все, что нуждается в гарантированной сохранности".

Как отмечают специалисты Дальневосточного банка, индивидуальный сейф может арендовать юридическое лицо, т.е. любая организация или предприятие. Понимая, что каждая коммерческая структура в первую очередь заинтересована в хранении особо важных данных, банк прямо указывает, что, к примеру, в сейфе размером 95 x 290 x 350 мм можно хранить одну толстую папку с документами, а в ячейке 310 x 260 x 360 мм – целый портфель.

Согласно опросу, который провел "ДК" среди клиентов банков региона, индивидуальный банковский сейф чаще всего рассматривают как наиболее безопасный и удобный способ хранения денег, документов, ценных бумаг, электронных носителей информации, драгоценностей, семейных реликвий, произведений искусства, а также проведения расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости.

В банках также четко прослеживают тенденцию по хранению первоначального взноса по ипотеке для дальнейшей передачи его продавцу квартиры или дома. Со своей стороны заметим, что такое поведение имеет пусть и цивилизованный, но добровольно-принудительный характер. Одним из условий предоставления ипотечного кредита в некоторых банках является пользование депозитарной ячейкой банка. Обязательный срок хранения денег иногда определяют как несколько дней, а порой и месяцев.

Без шероховатостей в "сейфовом" бизнесе также не обходится. По словам одной пользовательницы депозитарной ячейки, банки часто завлекают клиентов скидками, а затем дают ценам волю. Теснота и очереди в некоторых банковских офисах создают некомфортную атмосферу для хранителя ценностей, которому хотелось бы большей конфиденциальности и, если хотите, интимности в отношениях с банком. В небольших отделениях банков клиенту, пришедшему в депозитарий с неким свертком, который ждет своего убежища в ячейке, согласитесь, затеряться сложно, равно как и в очередях наиболее массовых банков.

Как правило, стоимость аренды депозитарной ячейки зависит от её размера и срока, на который предоставляется индивидуальный сейф. Стоимость услуг по хранению ценностей в индивидуальных сейфах банки определяют либо исходя из стоимости за 24 часа пребывания вещи в банковских стенах, либо из расчета за месяц. В Райффайзенбанке цена начинается от 500 руб. за 1 месяц. В Балтийском банке развития стоимость услуги составляет 11,8 до 76,7 руб. в сутки. В Приморском филиале Росбанка аренда индивидуального сейфа размером 60х120х520 мм составит 15 руб. в сутки, если срок хранения не превысит 7 дней. Татьяна РАДИОНОВА, начальник операционного управления Приморского филиала ОАО АКБ "Росбанк" г. Владивосток, обратила наше внимание на тот факт, что чем больше срок размещения ценностей, тем ниже цена.

В Далькомбанке стоимость аренды депозитарной ячейки зависит от ее размера: от 12 до 20 руб. в сутки. Корпоративная ячейка (то есть та, к которой будут иметь доступ несколько сотрудников компании) стоит в два раза дороже. Более того, в банке предусмотрена система скидок при аренде ячейки на длительный срок: если срок аренды составляет 6 месяцев, то клиент получает скидку 4%, если 1 год – 8%. В банке "МЕРКУРИЙ" при единовременной оплате аренды ячейки на срок свыше 180 дней от даты заключения договора клиентам предоставляется скидка в размере 10 %, больший срок – более внушительные скидки.

Сделав выбор в пользу ячейки размером 074х300х450 в банке "Сосьете Женераль Восток", клиент заплатит за 1 месяц 1500 руб., если будет пользоваться ячейкой 7 месяцев, то средний тариф в месяц составит 1100 руб. Как нам рассказали в ВТБ24, самый выгодный вариант – сейф размером 74x300x430 мм на 180 дней – 1150 руб. В Сбербанке стоимость аренды в сутки на срок более 30 дней от 11 до 20 руб., в зависимости от размера ячеек (длина 440-540 мм, ширина 115-325 мм, высота 65-595 мм).

Оформление индивидуального сейфа в каждом из банков занимает от 10 минут до 1 часа (в случае заключения трехстороннего договора на доступ к сейфу). Сроки хранения банки также устанавливают сообразно своим правилам. В ряде кредитных структур, например в Дальневосточном банке, Росбанке, банке "Меркурий", период содержания ценностей в индивидуальном сейфе может быть равен одному дню. Предельное нахождение имущества под банковским оком обычно ограничивают одним или тремя годами. В любом случае договор может быть продлен по желанию клиента.

Если говорить о "размерных" предпочтениях, то на Дальнем Востоке наиболее популярны маленькие хранилища, хотя есть и прецеденты.

При коротких сроках аренды индивидуальных банковских сейфов в Райффайзенбанке наибольшей популярностью пользуются ячейки размером 70x300x400мм, постоянные клиенты останавливают свой выбор на ячейках вместительностью 517x300x400мм. В Промсвязьбанке клиенты предпочитают индивидуальные хранилища размером 200х600х420 мм и средние 260х290х390 мм.

Ячейки размером 74х300х430 мм, самые маленькие в депозитарии ВТБ24, но достаточные для хранения документов формата А4, также имеют высокий спрос. В Далькомбанке среди клиентов востребованы самые маленькие депозитарные ячейки – 65х70х520 мм; 65х120х520 мм.

Требования безопасности, которым должны соответствовать банковские ячейки, определяются Центробанком. Нанимателю выдается один ключ от депозитарной ячейки, а дубликат ключа остается в хранилище банка.

По желанию клиента, доступ к ячейке могут получить и его доверенные лица, для чего необходимо предоставление нотариально заверенной доверенности, так пояснили нам правила оформления правовых отношений в Райффазенбанке.

Хотя аналогичный документ можно оформить и совершенно бесплатно в самом банке. "Часто доверенности оформляют на супругов, детей или других близких родственников, чтобы в непредвиденных случаях (срочная командировка арендатора, болезнь, несчастный случай и т.п.) был возможен доступ к хранимым в ячейке ценностям", – добавляет Анна СЕРГЕЕВА, специалист по развитию и продвижению розничных банковских продуктов Приморского филиала ОАО "Далькомбанк".

В Балтийском банке развития доверенности в первую очередь оформляют клиенты, которые покупают или продают недвижимость (как правило, это касается ипотечных сделок), поэтому доступ к индивидуальному сейфу необходим третьему лицу.

Содержимое индивидуальных сейфов хранится практически под грифом "совершенно секретно", и банкиры в своих комментариях делают акцент на том, что целевое использование сейфа не проверяется. Кредитные организации лишь настойчиво предупреждают, что в ячейке запрещено хранить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, радиоактивные, токсичные, едкие и сильно пахнущие вещества, инфекционные материалы, оружие и боеприпасы. Понятно, что и скоропортящиеся продукты не нужно хранить в ячейке, но это все же законом не запрещено. Конечно, в любом банковском договоре по предоставлению сейфа в аренду можно отыскать пункт об "обеспечении целевого характера использования сейфа", в том числе "с применением специальных технических и иных средств". Но фактически такая процедура редко применяется на практике.

В Сбербанке уточнили данное право таким образом, что при возникновении каких-либо подозрений на предмет вложения банк имеет право попросить клиента предварительно визуально осмотреть этот предмет, в том числе используя приборы неразрушающего контроля. Как отметил Виктор Зуев, прецедент вскрытия может быть связан только с истечением срока договора и неявкой клиента. В таком случае банк создает специальную комиссию, которая вскрывает сейф и перемещает предметы, находящиеся в нем, в основное хранилище, до момента появления владельца ценностей.

Чтобы неким образом дисциплинировать клиента (не нарушать правил хранения и возвращаться в срок за своими вещами), в банках предусмотрена залоговая сумма или гарантийный взнос за ключ от ячейки (от 400 до 4000 руб.).

В случае, если ценности не будут востребованы в срок, залоговая сумма будет расходована на вскрытие сейфа. При соблюдении условий договора аренды – возвращена владельцу ячейки.

Радует, что ни одного случая хранения несанкционированных веществ и предметов в коммерческих банках Дальнего Востока до сих пор не было, хотя курьезного случая избежать не удалось. При вскрытии ячейки в одном из банков в связи с просрочкой оплаты и неявкой клиента по вызову в ней обнаружили протухший трепанг. Не поспоришь, действительно дальневосточный колорит.

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