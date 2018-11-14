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"Амурметалл" помирился с кредиторами
Общая сумма задолженности по требованиям 507 кредиторов составила 18 670 млн рублей. Среди крупных кредиторов – залогодержатели ОАО "Сбербанк России", ОАО "Газпромбанк", ОАО "ВТБ" и крупнейшие европейские банки "Эрстебанк"(Австрия) и "Коммерцбанк" (Германия), всего на общую сумму 10 млрд 712 млн рублей.
Мировое соглашение со стороны должника подписал генеральный директор управляющей организации Группы "Амурметалл" Сергей ХОХЛОВ. Со стороны кредиторов – председатель Дальневосточного банка "Сбербанка" Валерий ПЫТНЕВ. Соглашение формировалось при поддержке "Внешэкономбанка", Минпромторга России, заместителя министра Д. МАНТУРОВА, полпреда Президента РФ в ДФО Виктора ИШАЕВА и губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА.
Это событие является важным шагом "Амурметалла" к финансированию во "Внешэкономбанке" по кредитной линии до 5 млрд рублей сроком на 7 лет. Кредит является субординированным по отношению ко всей кредиторской задолженности, зафиксированной в мировом соглашении.
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