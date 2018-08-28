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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:11 |
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АЛРОСА планирует выпуск облигаций
Предлагаемая на утверждение Наблюдательного совета концепция сбытовой политики компании предполагает увеличение до 70% объема реализуемого сырья на основе долгосрочных отношений с крупными участниками рынка.
2009 год группа "АЛРОСА" закончила с задолженностью по кредитам и займам в размере 112 млрд рублей ($ 3,8 млрд) и отсутствием каких-либо нарушений финансовых обязательств перед кредиторами и инвесторами. В течение 2010 года компания намерена продолжить работу по сокращению совокупного долга. В целях снижения стоимости обслуживания и изменения его структуры в сторону удлинения сроков погашения кредитов и займов правление АК "АЛРОСА" предложило Наблюдательному совету компании утвердить выпуск рублевых облигаций во втором квартале 2010 года общим объемом в 44 млрд рублей.
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