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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:13 |
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Инновации: вопрос выбора
– Валерий Моисеевич, какими Вам видятся приоритетные направления развития электроэнергетики, исходя из специфики Дальневосточного региона?
– Энергетика Дальнего Востока должна быть многогранной. К ее развитию нужно подходить комплексно – с точки зрения общего народнохозяйственного эффекта и энергоэффективности. Территория округа огромная, населения мало (плотность заселения здесь в восемь раз ниже, чем в среднем по России), плоды цивилизации – тепловая, а кое-где и электрическая энергия – дошли еще не во все его концы. И хотя я сам приверженец централизованного энергоснабжения, в его схему пока не укладываются труднодоступные места региона. В таких случаях восстановить справедливость может за относительно небольшие деньги альтернативная энергетика, базирующаяся на возобновляемых энергоресурсах. Дальний Восток располагается на побережье океана, где сам Бог велел развивать приливную и ветроэнергетику. Уровень инсоляции – высокий, что допускает использование солнечной энергии. Возможно развитие геотермальных энергоисточников.
Кроме того, в регионе немалый запас гидроресурсов, который кое-где (например, в Якутии) практически нетронут, поэтому не обойтись без новых ГЭС. Отмечу, что уже разработана, рассмотрена и ждет одобрения стратегия развития энергетики Дальнего Востока до 2020 года и на перспективу до 2025 года, которая включает в себя развитие всех традиционных и нетрадиционных способов выработки энергии. Ей предполагается придать статус правительственного постановления.
Приоритетные направления развития теплоэнергетики на Дальнем Востоке определены совершенно четко, в том числе и по южной его части, где осуществляет операционную деятельность ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". Генерирующих мощностей здесь пока достаточно (за исключением юга Приморья и юго-востока Хабаровского края), но вводить новые все же необходимо, чтобы снизить производственные издержки и себестоимость отпускаемой электрической и тепловой энергии. Для нашей компании первая задача – по-настоящему эффективно использовать законтрактованный на двадцать лет природный газ с сахалинского месторождения. Нужно внедрять парогазовые установки, так как только газотурбинные технологии позволяют достичь наивысшей экономичности – иметь электрический КПД до 55 %. К слову, дальневосточная теплоэнергетика сегодня почти на 80% угольная. На Дальнем Востоке разведаны большие запасы энергетических углей. Поэтому перед ДГК стоит задача параллельно с топливной диверсификацией развивать угольную генерацию на основе местных углей, с установкой конденсационных блоков суперсверхкритического давления пара, у которых коэффициент полезного действия очень высокий для твердого топлива – до 45%.
– Какое место в решении задач, стоящих перед Дальневосточной генерирующей компанией, отведено инновационным технологиям?
– Пока инновационные проекты мы осуществляем попутно с другими мероприятиями по повышению надежности и эффективности энергоснабжения. Тем не менее, только в прошлом году на инновации компания направила треть миллиарда рублей. К сожалению, сегодня уровень нашей инновационной активности еще достаточно низкий. Но мы понимаем, что иного пути развития теплоэнергетики Дальнего Востока как в области технологий, так и в области управления нет. При всех благоприятных и неблагоприятных условиях выбор должен пасть на инновации. Именно они позволят подняться энергетике на новый уровень развития.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о наиболее значимых и интересных проектах ДГК в сфере инновации производства. И что вы вкладываете в понятие "инновация"?
– Что такое инновация? На мой взгляд, это – внедрение, которое в конечном счете обеспечило компании дополнительную прибыль. Все остальное, что не дает положительный финансовый результат, это просто удовлетворение любопытства. К примеру, с 2005 года мы (предприятия Хабаровской энергосистемы, которые в 2007 году вошли в состав ДГК. – Прим. "ДК") используем инновационный материал – пенополиуретан (ППУ) – в производстве изоляции для тепломагистралей. Он позволяет ежегодно уменьшать потери тепловой энергии. Один километр трубы, изолированной с применением ППУ, дает их снижение на 30 %. Синтетический материал не представляет интереса для расхитителей металла, оголяющих тепломагистрали, что также дает дополнительный финансовый эффект.
Пока мы просто "переодеваем" теплотрассы в пенополиуретановую скорлупу: меняем стекловату с металлической обшивкой на ППУ при перекладке труб. В ближайшем будущем планируем начать использование труб с заводской теплоизоляцией. По сути, это будет "труба в трубе" – хорошо сохраняющая тепло герметичная конструкция: стальная труба внутри полиэтиленовой, а между ними – полиуретановая пена. Она будет надежно защищена от попадания влаги, значит, более долговечна. Срок ее эксплуатации составит до сорока лет. Сегодняшняя технология, к сожалению, ограничивает время эксплуатации тепломагистралей, даже при самых благоприятных условиях, двадцатью годами.
Полимерные материалы мы используем также при реконструкции градирен. Они, в отличие от дерева и асбестоцемента, которые применялись раньше, легко монтируются, не меняют свою форму с течением времени и обладают высокой степенью ремонтопригодности. Опыт, полученный нами на Хабаровской ТЭЦ-1 и на Артемовской ТЭЦ, показал: полимеры дают высокий коэффициент охлаждения и эффективную работу градирен.
В новинку для угольной генерации России оказалась внедренная ДГК в 2008 году на одном из энергоблоков Хабаровской ТЭЦ-3 инновационная система растопки угольных горелок котла. Впервые для этой цели нами были использованы плазмотроны. Теперь розжиг осуществляется здесь без традиционного для угольных электростанций дорогостоящего и неэкологичного мазута. В результате на ТЭЦ затраты на растопку снизились практически в 2,5 раза. Ощутимо меньше стало негативное влияние электростанции на окружающую среду. Процесс растопки котла энергоблока, на котором установлены плазмотроны, автоматизирован полностью: оборудование запускается с главного щита управления с помощью сенсорного пульта, автоматика отображает на дисплее горение факела, фиксирует объем остаточных продуктов сгорания топлива и производит необходимую корректировку режима горения, чтобы не жечь лишнего и не загрязнять атмосферу.
Отмечу, что плазменная технология розжига угля на электростанциях достигла крупномасштабного коммерческого использования в КНР и в Республике Корея. В Китае ее используют на 430 энергоблоках, что позволило сэкономить уже свыше 4 млн тонн мазута. В России она запатентована в Государственном реестре изобретений еще в 2005 году, но, несмотря на свою высокую эффективность, до настоящего времени не была внедрена ни на одной из российских ТЭЦ.
Мы вводим инновации и в области управления технологическими процессами. Автоматизированные системы управления на базе контроллера КРОСС-500 установлены нами на трех электростанциях в Хабаровском крае (хабаровских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Николаевской ТЭЦ) при их переводе на природный газ, что обусловило экономию 8-12 % топлива. На базе оборудования ABB усовершенствован технологический процесс на четвертом энергоблоке Хабаровской ТЭЦ-3 и на шестом котлоагрегате Артемовской ТЭЦ. Там программные модули в автоматическом режиме регулируют параметры работы оборудования электростанций. Прошедшей весной во всех филиалах ДГК начат ввод в промышленную эксплуатацию модуля "Управление ремонтами" комплексной информационной системы "Галактика", который позволит максимально эффективно планировать и осуществлять техническое обслуживание, ремонт и модернизацию оборудования электростанций, котельных и магистральных теплотрасс энергокомпании. Тем самым начата автоматизация системы управления всеми производственными активами ДГК.
Новый программный продукт позволяет учесть общие затраты на конкретный энергетический объект: на его обслуживание, ремонт, замену запасных частей – от стоимости материалов и комплектующих до зарплаты оперативного и ремонтного персонала. Он фиксирует объемы выработки электроэнергии и количество наработанных часов каждой единицей генерирующего оборудования; объемы выработки тепла и количество часов работы водогрейных (паровых) котлов, турбоагрегатов, показатели аварийности. Теперь, прежде чем направить финансовые средства, к примеру, на ремонт генератора какой-либо из наших ТЭЦ, мы исследуем, сколько часов он отработал, сколько электроэнергии выработал, сколько на него ушло пара, топлива, сколько у него было отказов. На основании расчета эффективности его работы будет приниматься решение: нужно ли его ремонтировать и в каком объеме.
Но, заметьте, инновациями в одной только сфере, в той же сфере технологий, дело с места не сдвинешь. Нужен комплексный подход – изменения в управлении и организации бизнеса. Понятно, что текущие задачи всегда отнимают большую часть времени и средств, но мы должны хотя бы одним глазом, хотя бы прищуром смотреть, как будем жить "завтра".
– Какие организационно-управленческие инновации внедрены в ДГК?
– В соответствии с российскими и международными стандартами мы внедряем инновационную систему управления компанией – систему менеджмента качества. Пока это сделано только в одном из семи филиалов Дальневосточной генерирующей компании – в Приморской генерации и непосредственно в головном офисе ДГК. Процесс этот кропотливый, потребовал более полутора лет. Первые практические шаги были предприняты еще летом 2008 года. А сертификаты соответствия стандарту ISO-9001:2008 Бюро "Веритас Сертификейшн" (Париж) в Москве вручило нам в январе наступившего года. СМК – революция в управлении. Система позволяет управлять компанией по заранее написанному сценарию, который не допускает отклонения от качества и дает положительный результат. У энергетиков это – повышение надежности энергоснабжения и достижение финансовой стабильности. Исследования показывают, что 85% отклонений в качестве продукции любой компании определяются недостатками в организации ее работы. В тех энергосистемах, где новый подход к управлению был освоен (с 2005 года в трех с лишним десятках компаний), уже за первый год существенно снижалось число технологических нарушений, в наиболее устойчиво работающих приближаясь к нулю.
– За счет каких средств реализуются инновационные решения и осуществляется модернизация производства?
– У нас нет целевого фонда на инновации. Мы внедряем новые технологии за счет средств на ремонт и на инвестиции. В тарифах, действующих на Дальнем Востоке, необходимость развития энергетического производства, увы, не учитывается. При этом такая задача стоит достаточно остро: порядка семидесяти процентов генерирующего оборудования в энергосистемах региона устарело морально и физически. В 2009 году органами государственного тарифного регулирования выделено на развитие генерации и системы транспортировки теплоэнергии в пяти субъектах ДФО – в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха (в зоне ответственности ДГК) меньше 2 млрд рублей, и то только за счет амортизации. Но амортизационных отчислений хватает лишь на частичное восстановление основных фондов. Приходится привлекать кредиты. На мой взгляд, существующая тарификация по принципу "затраты плюс", когда в энерготариф закладываются только лишь издержки производства (стоимость топлива, ремонты, налоги и т.д.), даже без учета реальной инфляции, не стимулирует развитие большой энергетики на Дальнем Востоке. Ведь если мы будем осваивать новые, более эффективные технологии и уменьшать затраты, нам будут снижать тарифы. Как мы должны будем окупить свои вложения? Замкнутый круг. Не должно быть сегодня таких сдерживающих факторов.
– Какие меры стимулирования инновационной активности, помимо пересмотра принципов формирования тарифов, необходимы со стороны государства и самих компаний?
– Конечно, государственное стимулирование должно быть. В чем оно должно заключаться? Вот простой пример. В июне 2008 года инвестиционный совет при Правительстве Хабаровского края официально признал комплексный проект ДГК по газификации Николаевской ТЭЦ приоритетным для региона. В этой связи энергокомпании оказали государственную поддержку: предоставили льготы по налогам, которые взимаются в соответствии с действующим законодательством Хабаровского края. В частности, применены льготы по налогу на имущество – в течение 3 лет с момента ввода объекта и по налогу на прибыль – до 1 января 2012 года. Возможно, все инвестиции в НИОКРовские, инновационные работы должны освобождаться от налогов. Другой вопрос, что под это благородное дело могут начать подводить многое другое, чтобы уходить от уплаты налогов. Получится, что и налоги государство не соберет, и инноваций не дождется. Поэтому у нас, в России, масса изобретений так и остается без внедрения. Добавлю, что сегодня ни один из крупных проектов ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" не окупится только за счет операционной деятельности. Необходимо привлечение частных инвесторов, а для них – абсолютно четкий и прозрачный механизм возврата вложенных инвестиций.
Думаю, нужно материально стимулировать людей, которые занимаются инновациями. Это ценнейшие кадры. Не будет их – никаких инноваций не будет. Оценивать их деятельность нужно по вкладу. Дифференцировать это – задача руководителя. Компания успешна и выполняет все свои обязательства только в том случае, когда каждый ее работник очень четко понимает смысл своей работы, четко знает, за что его вознаграждают, знает, какой вклад он вносит в общее дело.
– Каков шанс у инноваций, на Ваш взгляд, в дальневосточной энергетике?
– Внедрение инноваций – всегда вопрос выбора стратегии: либо мы живем по привычной технологии и латаем дыры, либо решаемся на определенный, очень продуманный риск и идем вперед. И, я думаю, любое дело осуществимо, если его делать пусть даже и маленькими шажками.
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