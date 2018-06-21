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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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15 Марта 2010, 10:00 | Регион сегодня
Конгресс рыбаков пройдет в сентябре
С 7 по 9 сентября во Владивостоке состоится V Международный конгресс рыбаков. Для проведения конгресса создана специальная комиссия. В нее вошли представители администрации края, рыбацкой общественности, отраслевых научных институтов, федеральных органов власти, крупных рыбацких предприятий и ассоциаций.
Напомним, что Международный конгресс рыбаков проходит в Приморье уже в 5-й раз. В 2009 году в нем приняли участие более 500 делегатов из 19 стран. Среди них – США, Германия, Корея, Китай, США, КНДР, Чили, Украина, Япония, Австралия, Испания, Дания, Латвия, Великобритания и Таиланд. Из российских участников мероприятие посетила рыбацкая общественность Москвы, Рязани, Магаданской, Мурманской, Кемеровской областей, Камчатского, Алтайского, Пермского, Хабаровского краев и Чукотки. Традиционно в рамках конгресса пройдет VII Международная рыбохозяйственная выставка "Перспективы развития рыбной отрасли – 2010".
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