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Саморегулирование – главное событие года

Весь прошлый год не утихали споры о своевременности и необходимости введения института саморегулирования. По ряду причин крайне сложно было объединить в рядах некоммерческого партнерства необходимое для внесения в государственный реестр количество членов-организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области строительства и сформировать компенсационный фонд. Сдерживающими факторами были: ожидание продления лицензирования, серьезная в условиях кризиса финансовая нагрузка для организаций при вступлении в НП. Кроме того, многие руководители строительных организаций просто ждали, когда смогут вступить в уже законно зарегистрированную СРО.

В целом введение института саморегулирования – необходимый шаг, который позволит перевести строительное сообщество на новый, более прогрессивный уровень. Оно значительно повысит качество и безопасность строительства и поможет лучше реализовывать интересы компаний в рамках делового партнерства.

Следует отметить, что законодательство и нормативно-правовая база в области саморегулирования имеют ряд недоработок. Это, прежде всего, можно отнести к вопросу регулирования системы формирования и размещения компенсационного фонда. Большая проблема с утвержденным Приказом Минрегионразвития перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капстроительства. В настоящее время на утверждении в Министерстве юстиции уже третья "редакция" этого перечня. Но, несмотря на несбалансированность, законодательство в области саморегулирования со временем, учитывая практический опыт применения, думаю, станет профессиональным регулятором строительной деятельности.

Хотелось бы отметить некоторые проблемы, возникшие при проведении проверки квалификационного состава ИТР организаций-членов СРО НП "РОС "СОЮЗ" на соответствие требованиям для получения свидетельства о допуске к работам. Так, для некоторых соискателей даже минимальные требования, утвержденные в соответствии с законом, оказались чрезмерно высокими. Другие – выполняют сезонные работы, и содержать постоянный штат сотрудников для них экономически нецелесообразно.

Наша контрольная комиссия рекомендует организациям-соискателям заявлять для получения свидетельства о допуске только те виды работ, для выполнения которых у них есть профессиональный состав ИТР.

Сейчас завершен нулевой этап развития системы саморегулирования. Впереди сложная и напряженная работа по ее формированию и практическому применению. Мы видим свои задачи и цели не только в осуществлении контрольных функций в отношении своих членов, но и в защите их законных прав и интересов, в консолидации материальных ресурсов, ресурсов знаний и специалистов, в разработке и утверждении правил и стандартов для дальнейшей работы.

Страсти вокруг нововведений сейчас понемногу улеглись, и, вопреки некоторым прогнозам, малый и средний бизнес не остался "за бортом". Работать продолжают достойные рейтинговые компании, и при бывшей системе лицензирования добившиеся положительной репутации и устойчивого положения на строительном рынке.

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