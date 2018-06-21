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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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15 Марта 2010, 10:00 | Регион сегодня
Главное – голова на плечах
– Для нашей отрасли самый актуальный сегодня вопрос – чтобы была своя голова на плечах! Реформировать ее надо продуманнее. Прежде чем что-либо отменять, требуется решить: что должно появиться взамен. Я имею в виду лицензирование. Ему на смену ввели саморегулирование, и мы уже начали по нему работать. Но нам предлагается для выдачи допусков то один перечень видов работ, то другой...
У нас в СРО около двухсот организаций. В основном малый бизнес. И мы не сторонники увеличения своей численности. Для нас важнее качество. Своих хорошо знаем и не очень стремимся, чтобы к нам поступали из других регионов: не препятствуем, но и не агитируем. Заняли нейтральную позицию. Я не за то, чтобы быть закрытыми, но мы не должны тянуть к себе всех за уши. Опять же, к нам вступила одна сахалинская организация, так на острове "поднялась буря".
Трудно представить, как Сахалин мог бы контролировать свои организации на Камчатке или Чукотке. Это же надо лететь в Хабаровск, а потом дальше, чтобы работать с ними. Хотя непонятно и то, что к нам пытаются добраться московские СРО...
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