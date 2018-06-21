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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 09:58 |
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Проверки вскроют "мертвые души"
Сегодня для выполнения строительных работ предприятие обязано получить соответствующее свидетельство. Для этого оно, по Градостроительному кодексу РФ, должно иметь в штате специалистов с профильным строительным образованием и стажем работы. Это требование не ново – при сдаче документов в ФЛЦ от предприятия тоже требовалось документально доказать, что оно имеет необходимых для заявленного набора работ профессионалов. Однако это условие научились обходить с помощью компаний, специализирующихся на "оформлении документов". В результате директор ничтожно малого предприятия, не имея за душой никаких ресурсов, за исключением нескольких, так сказать, "специалистов" и кое-каких документов на аренду строительной техники, мог получить лицензию на все виды работ! Появившись во множестве, такие фирмы-однодневки наносили отрасли большой вред. Они выходили на тендеры и аукционы, снижали стоимость работ ниже разумных пределов и выигрывали. Но потом срывали выполнение работ, довольствуясь перечисленным авансом, или приглашали на каторжных условиях субподрядчиков, которые действительно могли строить, но при этом лишались возможности развиваться.
Сейчас появляется шанс избавить отрасль от подобных "коллег", несмотря на появление доброхотов, обещающих за приличные деньги быстрое и недорогое вступление в СРО, подготовку документов на допуск и т. п. Однако по новым правилам игры получить допуск на все строительно-монтажные работы фирмам, не имеющим своих соответствующих специалистов, стало не по силам. А малым предприятиям, где трудятся всего по нескольку инженеров, чтобы оставаться на рынке, приходится выбирать узкую специализацию – монтаж конструкций, оборудования, электрика, инженерные сети, слаботочные работы и т. п.
СРО должны иметь контрольный орган и ежегодно обязаны проверять всех своих членов на соответствие установленным требованиям. Это одно из главных направлений деятельности организации. Учитывая, что СРО несет общую имущественную ответственность за действия входящих в нее компаний, проверки будут очень тщательными, и проверяться будет не только наличие документов на специалистов, но и самих специалистов, качество выполняемых ими работ и т.д. У имеющих липовые документы обязательно вскроются несоответствия, что грозит серьезными дисциплинарными наказаниями, потерей свидетельства о допуске к работам, а может быть, и места на рынке.
У самих строителей сегодня должно быть четкое понимание, что для получения допуска ко всем строительным работам им нужно быть компанией с большими ресурсами и иметь большой и профессиональный кадровый состав.
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