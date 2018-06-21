|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Июля, 22:13 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Через границу – по «зеленому коридору»
В соответствии с изменениями в Таможенном кодексе, оплата различных пошлин и сборов наличными на таможенном посту возможна только для физических лиц. А вот компании отныне могут производить все расчеты только безналичным путем. Поэтому было решено создать таможенную платежную систему «Зеленый коридор», а все операции в этой системе производить с помощью пластиковых банковских карт.
Расчеты можно контролировать в режиме реального времени с помощью сообщений, получаемых на персональный компьютер или мобильный телефон.
Одним из тех, кто выпускает карту «Зеленый коридор», стал банк «Возрождение». Хабаровский филиал банка выступил организатором конференции. «Конечно, данная платежная система интересна в первую очередь активным участникам ВЭД, – рассказывает управляющий Хабаровским филиалом банка «Возрождение» Глеб КЛИМЕНКО. – Тут важна оперативность. Чек, который выдает терминал, считается фактическим поступлением денежных средств в федеральный бюджет. Выпуск груза осуществляется сразу по предъявлении этого чека. Задержка на таможне минимальна, бизнесмену не надо тратиться на аренду складов временного хранения».
Преимущества новых технологий оценили многие крупные зарубежные и российские компании. Для их удобства все 320 таможенных постов страны оборудованы 358 терминальными устройствами. «Уверен, что и хабаровские компании будут работать с «Зеленым коридором», ведь Дальний Восток – транзитный регион, здесь идет активная внешне-экономическая деятельность», – считает Глеб Клименко.
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.