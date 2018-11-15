|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 09 Декабря, 09:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Универсальная лизинговая поощряет добросовестных
Исполнительный директор ЗАО «Универсальная лизинговая компания» Светлана ЮДИНА прокомментировала «ДК» результаты конкурса: «Основным направлением деятельности ООО «Светопрозрачные конструкции» является производство и установка пластиковых окон, прошлый год был очень непростым для всей строительной отрасли, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса. Руководство лизингополучателя заранее позаботилось об изменении графика лизинговых платежей в связи со снижением выручки. Практически ежедневно, небольшими суммами закрывало предстоящий платеж и не только ни разу не допустило просрочки, но всегда досрочно рассчитывалось по платежам. Такое ответственное отношение к своим обязательствам вызывает уважение».
– В 2007 году руководством компании ТМ «Отрис» было принято решение о расширении производственной базы за счет приобретения оборудования в лизинг, – сказал в ответном слове генеральный директор ООО «Светопрозрачные конструкции» Юрий ЛУБЯНОЙ. – Очень важно правильно выбрать лизинговую компанию, которая станет долгосрочным партнером. Проведя мониторинг, приняли решение сотрудничать с ЗАО «Универсальная лизинговая компания». Когда финансовый кризис повлиял на производственные показатели, мы были вынуждены обратиться с просьбой реструктуризировать график платежей и встретили понимание от наших партнеров, это позволило пережить сложный момент, за что мы благодарны руководству ЗАО «Универсальная лизинговая компания» и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
- В Даурском заповеднике и "Долине дзерена" насчитали 12500 особей редкой монгольской антилопы
- В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
- Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
- Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.