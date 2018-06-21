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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 08 Июля, 23:04 |
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Банк не гонится за показателями
– Ядвига Михайловна, во всех ваших интервью всегда ключевым словом звучало «консерватизм». Он защитил Дальневосточный банк от негативных последствий кризиса?
– Кризис еще раз убедил, что в финансовом бизнесе главное – это доверие клиентов. В прошлом году количество клиентов – юридических лиц превысило 19,1 тысячи, клиентов – физических лиц достигло 195 тысяч человек. Количество открытых новых счетов за год составило почти 33,5 тысячи.
– В прошлом году практически все банки прирастили ресурсную составляющую, подняв при этом процентные ставки по вкладам. Проблема ликвидности с повестки дня снята. Встает другая задача – эффективно разместить деньги.
– Проблему ликвидности мы решали не только и не столько за счет вкладов. В начале года, когда практически закрылся рынок межбанковского кредитования, мы прибегли к беззалоговым кредитам Центрального банка РФ. Благодаря сложившейся репутации, положительным российским и международным рейтингам Дальневосточного банка, мы смогли легко попасть в список Банка России для беззалогового кредитования. Банк России действовал очень оперативно, любые вопросы решались быстро, поскольку нельзя было допустить сбоев в финансовой сфере. Кроме того, жизнь, несмотря на кризис, не стоит на месте. Все это время мы предлагали рынку новые востребованные продукты и услуги.
Банки первые ощутили влияние кризиса, бизнес эти проблемы ощутил несколько позднее. Сегодня мы можем говорить о том, что банковский сектор выстоял и положение в нем стабильное, чего пока нельзя сказать об экономике. Отсюда, естественно, вытекает проблема падения спроса на кредитные ресурсы.
– Можно нынешний кризис сравнить с тем, что был в 1998 году? Тот опыт выживания пригодился?
– То был совсем другой опыт, и обстоятельства кризиса двенадцатилетней давности были другие. Он в основном коснулся банков, в тот момент развитой экономики не было по существу. Нынешний – гораздо глубже, он вобрал в себя большую часть реального сектора, глобальные и локальные рынки. Он лишний раз подтверждает, что все мы в одной лодке, а банки – системообразующая часть экономики.
И в 98-м у банка была достаточно жесткая кредитная политика, высокие требования к обеспечению ссуд: качеству залогов, поручительств. С учетом развития рынка мы в последние годы делали некоторые послабления, смягчали по возможности кредитную политику, но не настолько, чтобы провоцировать риски невозвратов. Нынешняя ситуация лишний раз убеждает в правильности такого подхода, если где и возникли проблемы, так это там, где было недостаточно залогового обеспечения и при овердрафтном кредитовании.
– Поэтому банки, и Дальневосточный в том числе, решили завернуть гайки, а в дополнение повысить ставки?
– Повышение процентных ставок – прямое следствие удорожания ресурсов на рынке. При этом банки приняли превентивные меры, понимая, что складывающаяся ситуация может привести к сокращению кредитного портфеля. Но на сегодняшний день в процентом отношении доходы от кредитования больше, чем от всех остальных банковских операций вместе взятых. По итогам 2009 года Дальневосточный банк сохранил размер кредитного портфеля на уровне предыдущего года. На 1 января 2010 года корпоративный кредитный портфель банка составил 13 900 млн руб. Время и экономические условия оказывают влияние на кредитную стратегию банка, но Дальневосточный банк продолжает кредитовать своих клиентов, осознавая степень важности главной составляющей банковского бизнеса – доверия клиентов.
Мы не прекращали кредитование ни на день во всех регионах присутствия банка, хотя и отказались от некоторых видов кредитов. Наши заемщики – предприятия энергетики, пищевой отрасли, в том числе рыбаки, которые не останавливали бизнес. Среди них ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», ОАО «ДЭК», группа компании «В-Лазер», ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Дальстроймеханизация», ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя», группа компании «Ратимир», ООО «Фабрика мороженого», «Преображенская база тралового флота», ООО СП «СКИТ», ООО «Беркут» и многие известные дальневосточникам компании и давние клиенты банка. Ряд крупных предприятий из различных регионов впервые выбрали наш банк в качестве финансового партнера для реализации своих перспективных и текущих планов: ОАО «Иркутскэнерго» и его дочерняя компания ООО «ТД Иркутскэнерготрейд» (г. Иркутск), ООО «Кристалл Ойл» (г. Иркутск), ОАО «Сахалинское монтажное управление «Дальэлектромонтаж», ООО «Сумотори» и другие.
В течение года банк не раз становился победителем торгов (аукционов) на предоставление заемных средств государственным и муниципальным органам власти, к примеру, мы финансируем администрации городов Красноярска, Южно-Сахалинска, Иркутской области.
– Какие самые острые проблемы вы выделили бы в банковском бизнесе по итогам прошлого года?
– Прежде всего, это проблема невозврата кредитов. Нас она тоже коснулась, просрочка выросла до 6 %, хотя раньше не доходила и до 1%. Мы тщательно проработали кредитный портфель, по ряду займов провели реструктуризацию, кого-то докредитовали – задействовали все возможности, чтобы помочь клиентам, объективно попавшим в сложную ситуацию. По каждой компании решение принято с учетом рыночной перспективы, поэтому новых осложнений не ожидаем.
Ситуация стабилизировалась. Следующая проблема лежит в плоскости общего оживления экономики. Спрос на кредиты сжался: клиенты в условиях нестабильности опасаются брать кредиты, если не видят перспектив развития.
– Несколько лет назад Дальневосточный банк вошел в группу НК «Роснефть». Это хорошая страховка в кризис?
– Наши акционеры тщательно следили за состоянием банка и помогали при необходимости, но заемщиками дочерние компании НК «Роснефть» у нас не являются. А вот развитие розничного сегмента в обслуживании компаний Роснефти – перспективное направление для банка. Мы активно наращиваем зарплатные проекты, выпуск пластиковых карт. В прошлом году для сотрудников дочерних компаний НК «Роснефть» развернули ипотечное кредитование на условиях ОАО «АИЖК». В этом году такая ипотека от Дальневосточного банка доступна и другим нашим клиентам.
– Какие задачи ставите на этот год?
– Ставка делается на повышение доли комиссионных доходов. В условиях кризиса – это стабилизирующий фактор, который позволяет вести более свободную кредитную политику. Но рост этот банк намерен обеспечивать за счет улучшения качества и добавления новых сервисов в расчетно-кассовом обслуживании. Эта задача была приоритетной и в 2009 году. Наши специалисты работали над оптимизацией издержек за счет внедрения новых систем дистанционного обслуживания. Так, на смену традиционной «Банк-Клиент» пришла современная и более защищенная система «iBank2». Мы будем и дальше совершенствовать бизнес-процессы.
Если говорить на языке цифр, то мы намерены значительно увеличить объемы кредитования малого бизнеса, по остальным показателям планируем сохранить объемы бизнеса, сложившиеся в докризисный период. Кризис экономику не миновал, поэтому мы по-прежнему особенно тщательно отслеживаем и сокращаем риски. Дальневосточный банк и дальше не будет гнаться за показателями любой ценой. Главное для нас – надежность, и в кризис этот критерий деятельности особенно актуален для всей банковской системы.
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