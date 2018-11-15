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15 Апреля 2010, 11:00 | Регион сегодня

Как Газпрому надо, так оно и будет!

В Москве прошло ставшее уже традиционным совещание главных редакторов российских региональных средств массовой информации с руководством компании «Газпром». Несмотря на кажущийся «проходной» статус мероприятия, оно получилось весьма насыщенным и открытым – журналистам была предоставлена возможность задать газовым генералам практически любой вопрос. И получить достаточно откровенный ответ.

«ДК» также не преминул воспользоваться создавшейся ситуацией, подробно расспросив хозяев мероприятия о планах по освоению российской газовой монополией Дальнего Востока.

Вначале немного общей информации. Газпромовское руководство при каждом удобном случае не забывает называть свою компанию глобальной. И не согласиться с ним сложно. Так, на сегодняшний день «Газпром» располагает самыми большими разведанными запасами природного газа – 18% от общемировой «кубышки» и 69% российской. А это в век грядущего сырьевого дефицита, пожалуй, самая значимая характеристика. В «живом» весе – это около 33,6 трлн кубометров газа. Предполагается, что в целом обозримая ресурсная база газовиков может дотянуть до 66 трлн «кубов».

Кроме того, на «Газпром» сегодня приходится 17% мировой добычи газа и более 83% – российской. В прошлом и не самом удачном году компания добыла 464,5 млрд кубометров газа (кризис!), а уже в 2010-м планирует поставить потребителям до 530 млрд кубометров. Более половины этих объемов поставляется на российский внутренний рынок. Лидерство США в плане добычи газа, которого американцы добились в прошлом году (впервые за шесть лет), наши газовики считают временным явлением, связанным исключительно с кризисом. Заморские коллеги добыли в 2009 году 519 млрд кубов, но прогнозных российских объемов добычи на 2010 год (см. выше) они вряд ли достигнут. Хотя наращивание добычи в США грозит газпромовским амбициозным планам по захвату 10% американского рынка.

По части газопроводов российская компания не знает себе равных. 160 тысяч километров – такова сегодня протяженность Единой системы газоснабжения России. И, судя по газпромовско-правительственным амбициям (Северный и Южный потоки, газопровод с Сахалина и так далее), «Газпрому» гарантировано первое место и в будущем.

Здесь газпромовские руководители попросили не обращать особого внимания на муссируемые в последнее время слухи об успехах зарубежных газовиков в добыче газового сырья из сланцев. «Добыча сланцевых газов растет, но сделать их сколь-нибудь заметной альтернативой природному газу вряд ли выйдет, так как такие проекты очень затратные», – сообщил журналистам глава компании «Газпром экспорт» Александр МЕДВЕДЕВ.

Кстати, «Газпром» реально понимает, что времена простого забора газа из подземных кладовых неминуемо уходят в прошлое. Традиционные месторождения рано или поздно иссякнут, поэтому взгляды российских газовых магнатов устремлены не только на ранее нещадно сжигаемый попутный газ месторождений нефти, но и на газ из угольных пластов. Весьма перспективным делом в «Газпроме» считают добычу и переработку гелия. Этого газа очень много на Дальнем Востоке и благодаря региональным запасам Россия может стать абсолютным мировым лидером по его добыче.

Отдельной темой стала деятельность нефтедобывающего подразделения газового гиганта компании «Газпром нефть», но ввиду того, что этим бизнесом в Дальневосточном регионе газовики не занимаются и не планируют этого делать в дальнейшем, эту тему в материале мы поднимать не будем. Хотя похвалиться «Газпрому» здесь есть чем.

Отрадно, что в амбициозных планах «Газпрома» Дальний Восток занимает весьма значимое место. Правда, так называемая Восточная газовая программа компании, между прочим имеющая статус государственной, охватывает собой не только территорию Дальневосточного федерального округа, но и Восточную Сибирь. Но даже при таком раскладе уже сегодня понятно, что практически все сырьевые потоки из Сибири будут направлены на восток.

В «Газпроме» посчитали, что начальные суммарные ресурсы газа суши Востока России составляют 52,4 трлн кубических метров, шельфа – 14,9 трлн кубометров. И это при том, что в регионе, как говорится, и геологический конь не валялся – изученность газового потенциала региона составляет 7,3% для суши и 6% для шельфа. То есть тут еще копать и копать.

Восточная программа предполагает обустройство новых центров добычи газа. В Сибири это Красноярский край и Иркутская область, а на Дальнем Востоке – Якутия, Камчатка и, само собой разумеется, Сахалин. Газовые вышки уже стоят или скоро появятся в Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом, Охотском и Японском морях и в море Лаптевых. Отрадно, что «Газпром» в ряде случаев ориентируется не просто на получение сырья для последующей его продажи, но и на налаживание в регионах добычи мощностей по газопереработке. Самым известным проектом здесь является сахалинский завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Газпромовцы не без гордости сообщили, что совсем недавно от Сахалина к потребителю отбыл «юбилейный» сотый танкер с сжиженным газом. Сахалинский газ с удовольствием приобретают не только в Японии, Китае и других странах АТР, но даже в Индии и Кувейте.

Добыча и производство газохимической продукции – вещь, конечно, и сама по себе существенная. Но именно трубопроводы, по большому счету, а не добывающие вышки и заводы СПГ, становятся настоящим фактором геополитики. Журналистам на встрече в «Газпроме» была продемонстрирована карта, на которой отмечались строящиеся и проектируемые в регионе газопроводы. Пока в основном это направления, но даже здесь приходит четкое понимание, что Россия начинает стремительный разворот лицом к АТР.

Газопроводы в перспективе пролягут из Иркутского центра газодобычи до пересечения с трубой с Сахалина (трубопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»). Сюда же устремится газопровод из Якутского центра газодобычи (трубопровод «Якутия – Хабаровск – Владивосток»).

Быстрыми темпами движется строительство трубы с Сахалина. Как сообщил журналистам зампред председателя правления ОАО «Газпром» Александр АНАНЕНКОВ, сегодня здесь работает почти 4000 человек и 1,5 тысячи единиц разнообразной техники. К III кварталу 2011 года «нитку» обещают дотянуть до Владивостока. От нее труба меньшего диаметра будет проложена на остров Русский, для обеспечения объектов предстоящего саммита АТЭС.

Понятно, что столица Приморья не будет конечной точкой всего этого газового «вала». Планируются ответвления в Китай – в Амурской области и в том же Приморье. Пока под вопросом остается и продолжение «приморской» трубы в КНДР и Республику Корея. На карте журналистам продемонстрировали два варианта газопровода – через нестабильную во всех смыслах родину чучхе и напрямую через море до Республики Корея. Понятно почему: еще одной строптивой Украины (читай Северной Кореи) России не нужно.

На вопрос корреспондента «ДК» о том, как скоро будет принято решение по этой ветке газопровода, Александр Медведев ответил: «Газпром» начнет строить ветки на Китай и Корею как только будут согласованы цены и подписаны контракты. Наш принцип – мы не начинаем строить, пока газ не будет продан». Понятно, что журналисты заострили внимание на вопросе об экологической экспертизе проекта трубы на Корею, в частности о возможном ущербе природе юга Приморского края. Здесь были произнесены, по большому счету, дежурные слова об «особой роли экологической безопасности в работе «Газпрома». Правда, уже под занавес встречи г-н Ананенков возбудил журналистов следующей фразой: «Как «Газпрому» надо, так оно и будет». Бесхитростно, но зато откровенно.

Локальный, но очень важный для региона газопровод строится сегодня и на Камчатке. Здесь сейчас задействовано около 1000 человек и 900 единиц техники. В сентябре-октябре этого года трубу дотянут до Петропавловска-Камчатского и начнется массовый переход энергосистемы края на голубое топливо.

Руководители «Газпрома» не уставали повторять о том, что обеспечение топливом внутреннего рынка у компании стоит на первом месте. На самом деле понятно, что это скорее «социальная нагрузка», главной же целью является выход на азиатские рынки сбыта, поскольку Европа уже явно достала российского гиганта своими воплями об энергетической безопасности, подразумевая под этим в основном ограничение доли «Газпрома» на рынке континента.

Тем не менее на газификацию территорий в рамках Восточной программы только в этом году будет выделено 25 млрд руб. Первыми газ получат ТЭЦ и другие энергоемкие объекты Южно-Сахалинска, Петропавловска, Владивостока. Далее газ начнет распространяться по сельским районам, но скорость его распространения уже будет зависеть не только от «Газпрома», но и от региональных властей, которые должны оплачивать часть расходов на газификацию.

Самым неудобным вопросом, правда для газовых генералов, стала возможная отпускная цена на поставляемый компанией газ для регионов ДФО. Понятно, что от этих цифр будет зависеть фактически весь экономический смысл перехода тех же дальневосточных ТЭЦ на газ. От ответа на эти вопросы газпромовцы по сути дела ушли, сославшись на коммерческую тайну. Но очевидно, что ситуация здесь развивается весьма непросто. Понятно также, что решение этой проблемы будет найдено в тиши столичных (возможно и негазпромовских) кабинетов, но никак не в комнатах переговоров администраций краев и областей ДФО.

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