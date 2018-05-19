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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15 Мая 2018, 13:55Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
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15 Апреля 2010, 11:00 | Регион сегодня
Пилотный проект на границе
Таможенно-логистический терминал будет создан в Уссурийске. Он объединит в себе службы и компании, оказывающие услуги, связанные с транспортным оформлением товаров. Терминал будет создан в рамках реализации Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе. Уссурийск станет пилотным примером, впоследствии такой же терминал может появиться в непосредственной близости от поселка Пограничного (автопереход «Сосновая Падь»).
По словам начальника организационно-аналитического отдела Уссурийской таможни Сергея ГРИГОРОВА, таможенно-логистические терминалы должны располагаться в зоне таможенного контроля в месте, приближенном к пунктам пропуска через госграницу РФ.
Идеальный вариант – это непосредственное примыкание к территории пункта пропуска. Под это требование как нельзя лучше подходит пункт пропуска Пограничный.
Также на ТЛТ должны находиться склады временного хранения, стоянки для транспортных средств, офисные здания, объекты жизнеобеспечения (банки, пункты питания, страховые компании).
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