Сахалин приближает материк

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 24 Августа, 15:19 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
24.08 |
Сбербанк подключился к борьбе с мировой киберпреступностью
24.08 |
Алмазные "короли" летят во Владивосток
24.08 |
Резидент ТОР "Камчатка" завершает строительство завода по переработке минтая
24.08 |
На "Улице Дальнего Востока" "разместят" Шантарские острова, петроглифы Сикачи-Аляна и Амурский мост
23.08 |
На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Апреля 2010, 11:00 | Регион сегодня

Сахалин приближает материк

Сахалинская область – территория больших возможностей. Но, чтобы реализовать их в полной мере, увеличить инвестиционный потенциал островной территории, необходимо опережающее развитие транспортной инфраструктуры. Это повысит конкурентоспособность сахалинской продукции, откроет путь к большим запасам природных ресурсов, расположенных в труднодоступных районах области. Это стратегическая задача, и правительство Сахалинской области последовательно ее решает.

В марте комитет Госдумы по транспорту поддержал предложение сахалинцев ускорить работы по проектированию мостового перехода между островом Сахалин и материком.

Депутаты рекомендовали Правительству РФ перенести сроки проектирования железнодорожной линии Селихин – Ныш, главным объектом которой должен стать тоннель или мостовой переход через пролив Невельского, с 2015 на 2011 год. На расширенное заседание комитета были приглашены представители Сахалинской области, заинтересованной в создании устойчивых транспортных связей с Большой землей.

И хотя ответ на сложный вопрос «что целесообразнее строить – мост или тоннель?» еще впереди, похоже, сомнений в необходимости реализации данного проекта у профильного комитета Госдумы нет. Как рассказал глава комитета Госдумы по транспорту Сергей ШИШКАРЕВ, проектирование предлагается начать не в 2015-м, как предусматривает Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010-2015 годы)», а уже в 2011 году, а строительство осуществить в 2015-2020 годы. Он также выразил уверенность, что решение комитета найдет понимание в правительстве, поскольку проект моста между Сахалином и материком носит не только экономический, но и геополитический характер.

Комплексная реализация проекта – а это развитие сахалинской железной дороги и перевод ее на российскую колею, реконструкция нескольких участков дороги в Хабаровском крае и сам мостовой или тоннельный переход – потребует по предварительным подсчетам $300-400 млрд. Но в комитете считают, что «государство должно находить инвестиции в подобные проекты, потому что они так или иначе сделают Сахалин неотъемлемой частью территории и социокультурного пространства РФ».

Существует три варианта соединения острова с материком: мостовой переход, тоннель или дамба. Но первые два рассматриваются как наиболее оптимальные. Из них же, по мнению г-на Шишкарева, с финансовой точки зрения наиболее перспективным видится строительство тоннеля.

Первый заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей ШЕРЕДЕКИН оценил решение думского комитета по транспорту как существенный шаг на пути реализации важнейшего для островного региона проекта.

– Создание устойчивого железнодорожного сообщения между материком и Сахалином – основа обеспечения единства экономического пространства России, ее целостности, а также основа для более интенсивного социально-экономического развития Сахалинской области и Хабаровского края», – отметил Сергей Шередекин. – Реализация комплексного проекта, в который входят железнодорожные линии Селихин – Ныш и Ильинск – Углегорск, а также переустройство сахалинской железной дороги создаст более 6 тысяч новых рабочих мест.

Но если предстоящее строительство – пока обнадеживающие, но все-таки перспективы, то уже сегодня правительство Сахалинской области комплексно решает насущные проблемы развития транспортной системы. Они обусловлены островным положением и значительной удаленностью региона. Сахалинская область – единственная в России административная территория, расположенная на 59 островах. Обладая выгодным географическим расположением, исключительными природными ресурсами, в числе которых нефть, газ, уголь, область при этом относится к регионам с неустойчивым транспортным сообщением.

Основными видами транспорта здесь являются морской, железнодорожный и авиационный, но и они жестко зависимы от, мягко говоря, непростых климатических условий островной территории. В грузовых перевозках лидирует морской, железнодорожный и с недавних пор трубопроводный транспорт. Основной пассажиропоток взял на себя автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика