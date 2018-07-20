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Пятница| 24 Августа, 15:19 |
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Сахалин приближает материк
В марте комитет Госдумы по транспорту поддержал предложение сахалинцев ускорить работы по проектированию мостового перехода между островом Сахалин и материком.
Депутаты рекомендовали Правительству РФ перенести сроки проектирования железнодорожной линии Селихин – Ныш, главным объектом которой должен стать тоннель или мостовой переход через пролив Невельского, с 2015 на 2011 год. На расширенное заседание комитета были приглашены представители Сахалинской области, заинтересованной в создании устойчивых транспортных связей с Большой землей.
И хотя ответ на сложный вопрос «что целесообразнее строить – мост или тоннель?» еще впереди, похоже, сомнений в необходимости реализации данного проекта у профильного комитета Госдумы нет. Как рассказал глава комитета Госдумы по транспорту Сергей ШИШКАРЕВ, проектирование предлагается начать не в 2015-м, как предусматривает Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010-2015 годы)», а уже в 2011 году, а строительство осуществить в 2015-2020 годы. Он также выразил уверенность, что решение комитета найдет понимание в правительстве, поскольку проект моста между Сахалином и материком носит не только экономический, но и геополитический характер.
Комплексная реализация проекта – а это развитие сахалинской железной дороги и перевод ее на российскую колею, реконструкция нескольких участков дороги в Хабаровском крае и сам мостовой или тоннельный переход – потребует по предварительным подсчетам $300-400 млрд. Но в комитете считают, что «государство должно находить инвестиции в подобные проекты, потому что они так или иначе сделают Сахалин неотъемлемой частью территории и социокультурного пространства РФ».
Существует три варианта соединения острова с материком: мостовой переход, тоннель или дамба. Но первые два рассматриваются как наиболее оптимальные. Из них же, по мнению г-на Шишкарева, с финансовой точки зрения наиболее перспективным видится строительство тоннеля.
Первый заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей ШЕРЕДЕКИН оценил решение думского комитета по транспорту как существенный шаг на пути реализации важнейшего для островного региона проекта.
– Создание устойчивого железнодорожного сообщения между материком и Сахалином – основа обеспечения единства экономического пространства России, ее целостности, а также основа для более интенсивного социально-экономического развития Сахалинской области и Хабаровского края», – отметил Сергей Шередекин. – Реализация комплексного проекта, в который входят железнодорожные линии Селихин – Ныш и Ильинск – Углегорск, а также переустройство сахалинской железной дороги создаст более 6 тысяч новых рабочих мест.
Но если предстоящее строительство – пока обнадеживающие, но все-таки перспективы, то уже сегодня правительство Сахалинской области комплексно решает насущные проблемы развития транспортной системы. Они обусловлены островным положением и значительной удаленностью региона. Сахалинская область – единственная в России административная территория, расположенная на 59 островах. Обладая выгодным географическим расположением, исключительными природными ресурсами, в числе которых нефть, газ, уголь, область при этом относится к регионам с неустойчивым транспортным сообщением.
Основными видами транспорта здесь являются морской, железнодорожный и авиационный, но и они жестко зависимы от, мягко говоря, непростых климатических условий островной территории. В грузовых перевозках лидирует морской, железнодорожный и с недавних пор трубопроводный транспорт. Основной пассажиропоток взял на себя автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт.
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