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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Владельцы суперов получат 20-летнюю рассрочку по долгу ВЭБу
По его словам, как только ВЭБ заключит с компаниями соглашение о реструктуризации кредита и суда перейдут под российский флаг, они сразу же смогут выйти в море. После введения с 1 января 2009 года запрета на рыбодобычу в российских водах иностранными судами 12 зарегистрированных на Кипре ярусоловов встали на прикол в портах Камчатки и Сахалина.
Эта история получила большой резонанс после того, как в феврале рыбаки провели голодовку и премьер-министр Владимир ПУТИН дал поручение вернуть офшорные суда под флаг РФ.
«Насколько я знаю, уже подготовлен документ, по которому рыбаки получат рассрочку на 20 лет под 2% годовых и будут этот кредит обслуживать», – сказал Крайний, отвечая на вопрос, как выполняется поручение Путина.
Кредит на постройку судов в свое время под гарантии РФ предоставлял германский банк KFW, в 2001 году долг по нему был выкуплен Внешэкономбанком, а суда переданы во фрахт российским компаниям Камчатского края и Сахалинской области. С момента передачи долга ВЭБу платежей со стороны заемщиков (кипрские компании Bering Trawler Ltd и Okhodsk Fishing) и российских компаний-фрахтователей («Камчатка-Восток», «АКРОС») не осуществлялось.
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