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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Декабря, 14:13 |
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Урановый интерес
Это зафиксировано в «дорожной карте» сотрудничества двух стран в сфере атомной энергетики, подписанной в ходе переговоров, состоявшихся в Индии. Говоря о перспективных урановых проектах, где могут принять участие индийские компании, глава «Росатома» назвал проект освоения Эльконского месторождения в Якутии. Своего урана в Индии нет, страна полностью зависит от импорта. Также он допускает участие Индии в Международном центре по обогащению урана (МЦОУ), который работает на базе Ангарского обогатительного комбината, возможна реализация двустороннего проекта на одном из российских предприятий по производству ядерного топлива.
«Росатом» не исключает и возможность строительства топливного завода на территории Индии, учитывая большой объем планируемого строительства на территории этой страны АЭС по российским проектам. Сергей Кириенко также добавил, что проектами в сфере топлива и АЭС возможное сотрудничество России и Индии не ограничивается, рассматриваются также возможности по локализации на индийской территории производства оборудования для ядерной энергетики, передает «Финмаркет».
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