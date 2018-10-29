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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Ноября, 11:32 |
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Государство должно стать партнером горнорудной отрасли
Всегда легче и порой дешевле начинать с нуля, чем модернизировать старое. Какой инвестор придет на существенно подработанные запасы, как это сейчас наблюдается на целом ряде дальневосточных ГОКов? По-хорошему, государство должно помочь таким предприятиям, тем более что с ними порой связано население целых городов и поселков. Для них стоило бы отменить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что станет существенным финансовым подспорьем. За счет этих средств можно было бы поддерживать уровень заработной платы, а то ведь люди не видят перспектив и уезжают. Остановилось из-за банкротства «Сахаолово», а запускать, боюсь, будет некому. Да что далеко ходить, убери сейчас несколько человек на «Дальполиметалле» – и предприятие можно будет закрывать, настолько велик дефицит кадров. Речь об НДПИ ведется давно, но, увы, так и остается благим пожеланием.
Давно в Приморье обсуждается хорошая идея построить металлургический передел. Он поддержал бы все добывающие предприятия, позволил бы за счет снижения затрат на транспортировку концентрата сделать производства более эффективными, стал бы основой развития новой горнорудной провинции в центральной части края. Нужен один завод на всех, но кто возьмется финансировать его строительство? Затраты такие, что нужна поддержка государства, а ее нет.
В Приморье заговорили о строительстве железной дороги до Рудной Пристани, когда-то она была, но впоследствии разобрана, так как стали возить свинцово-цинковый концентрат морем. Стоит ли строить дорогу там, не лучше ли через центральные территории края, где большой потенциал развития новой горнорудной отрасли? Сейчас обозначился интерес к комплексным оловополиметаллическим месторождениям, в частности «Зимнее» и «Дальнетаежное» (Красноармейский район), которые в сумме имеют промышленные запасы в 10 млн тонн руды. Недалеко крупнейшее титановое месторождение «Ареадное», здесь же крупное даже по российским меркам месторождение вольфрама, далее – золоторудное «Малиновское», недалеко перспективное золоторудное месторождение «Глухое» и еще целый ряд – «Забытое», «Зимнее», «Дальнетаежное». Если протянуть железную дорогу через поселок Кокшаровка, где, кстати, расположено Кокшаровское месторождение вермикулитов, которое в ближайшее время начнет отрабатываться, это существенно улучшило бы экономику большого района. Целый ряд горнорудных объектов, таким образом, стал бы более привлекательным для инвестиций. Титаном уже интересовались корейские компании, да и России он нужен, мы в основном покупаем его за границей. А «Ареадное» оценивается предположительно как комплексное месторождение, где на глубине возможно наличие медно-никелевых руд, сейчас объект требует изучения. В комплексных оловополиметаллических месторождениях Кавалеровского района, где добывалась оловянная руда, остались нетронутыми свинцово-цинковые руды. Так что перспективы при поддержке государства у Приморского края огромные.
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