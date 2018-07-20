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Четверг| 09 Августа, 06:23 |
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World Class Владивосток: первый год, первые успехи
World Class Fitness Awards учреждена президентом сети фитнес-клубов Ольгой СЛУЦКЕР в 1999 году и присуждалась таким известным людям, как Никита МИХАЛКОВ, Вячеслав ФЕТИСОВ, Андрей МАЛАХОВ, Игорь ВЕРНИК и другие.
Во Владивостоке знаменитая Премия была вручена сразу в семи номинациях. Ее лауреатами стали прогрессивные и успешные приморцы, для которых фитнес действительно стал частью жизни. Это Дмитрий МАННАНГОЛОВ («Мистер – фитнес»), Вероника ДРЕМЛЮГА («Мисс – фитнес»), семья БАБАКОХЯН («Фитнес-семья»), ООО «Первая Грузовая Компания» («Корпоративный клиент»), Василий СЫСОЙКИН («Самый стильный клиент»), Жанна ЮРЧУК («Самый заботливый клиент»), Эвелина ЮРЫГИНА («Самый первый, самый юный клиент клуба»). Эксклюзивные цветы от «Доминик Декор», уникальный парфюм от компании Premier Basic Professional, оригинальные торты от «Тортонии», подарки от CHIFF, подарочные сертификаты от Benetton, «Шанталь» и «Лекадо» стали приятным сюрпризом для обладателей фирменных статуэток World Class Fitness Awards.
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