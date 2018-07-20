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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Августа, 10:14 |
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У СВФУ появился ректор
Как и предполагали эксперты, Дальневосточный федеральный университет будет создан на базе Дальневосточного государственного университета, а СВФУ – на базе Якутского госуниверситета. Все имущество этих вузов в шестимесячный срок должно быть передано новому образовательному учреждению. Названы и имена ректоров вновь образованных федеральных университетов.
По словам премьер-министра России Владимира ПУТИНА, эти люди имеют большой опыт научной деятельности и большой управленческий опыт. Ректором Северо-Восточного ФУ, как и прогнозировал «ДК», стала вице-президент Республики Саха (Якутия) Евгения МИХАЙЛОВА. Имя ректора Дальневосточного федерального университета пока так и не прозвучало. Хотя этого назначения в Приморье ждут с ноября прошлого года, называя имена возможных претендентов. Среди них – ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ, академик, директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей АДРИАНОВ, директор Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Юрий КУЛЬЧИН и др.
Премьер-министр, обращаясь к ректорам, попросил в месячный срок подготовить и внести в правительство предложения о планах развития этих вузов. План развития СВФУ уже практически готов. План развития ДФУ готовит нынешнее руководство ДВГУ.
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