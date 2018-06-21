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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:04 |
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Затяжной старт
Старт очередной приемной кампании в этом году, как, впрочем, и в прошлом, получился скомканным – в вузах до последнего тянули с утверждением правил приема на 2010 г. в связи с отсутствием необходимых министерских документов. В Министерстве образования и науки забыли про перечень рекомендованных вступительных испытаний для специальностей (список дисциплин утвердили только для направлений бакалавриата и магистратуры). Поэтому в большинстве дальневосточных вузов правила приема были опубликованы лишь в последних числах января (в то время как в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ, высшие учебные заведения объявляют абитуриентам ежегодные правила приема не позднее 1 февраля).
Забывчивость министерства вполне понятна – с 1 января 2010 г. был обещан переход системы высшего профессионального образования на двухуровневую систему. Однако в последний момент переход перенесли и утвердили список дисциплин по специалитету. Возврат к прошлогодним нормам вызван вовсе не обещаниями спокойной жизни для вузов. Причина – в отсутствии новых федеральных госстандартов образования. Введение двухуровневой системы образования требует утверждения новых стандартов, но на сей день выполнена только часть этой работы.
Что касается изменений в правилах приема-2010, то в основе лежат общероссийские новшества. Первое изменение произошло в этапах зачисления. Вместо трех этапов зачисления установлено два: с 30 июля по 5 августа и с 5 по 10 августа. Победители олимпиад, целевики и льготники смогут подавать оригиналы до 30 июля. Зачислят, прежде всего, тех абитуриентов, у которых по итогам 3–4-х ЕГЭ более высокие баллы. Если у нескольких ребят окажется равное количество баллов, а место – одно, в первую очередь зачислят абитуриента, у которого есть право преимущественного поступления (призер олимпиады, медалист). Если же преференций нет, то обладателем студенческого билета станет счастливчик, у которого больше баллов по профильному ЕГЭ. В случае если и по профилю количество баллов равно, тогда в приемной комиссии могут составить рейтинг абитуриентов по среднему баллу аттестата.
В новом году будет также ограничено число вузов и специальностей, на которые абитуриент может подавать документы. Теперь можно будет пробовать поступить лишь в пять вузов по трем направлениям подготовки (специальностям) в каждом из них. Однако дальневосточные эксперты от образования не совсем понимают это нововведение.
Что касается минимального порога проходного балла, каждое образовательное учреждение с 2010 года получает право устанавливать свой проходной балл, отличный от порога по ЕГЭ, который объявляет Рособрнадзор. Причем не только по профильному ЕГЭ, но и по всем остальным, которые нужны для поступления на ту или иную специальность. Если вуз заинтересован в наборе хороших и талантливых абитуриентов, то он установит высокие проходные баллы.
Кроме этого, вузы получили право перепроверять справки ребят, претендующих на льготное поступление. Бороться собираются и с наплывом целевиков. Со следующего года под целевой набор выделено всего 20% мест, вместо прошлогодних 30%.
Также среди нововведений – исчезновение из списка обязательных документов свидетельства по ЕГЭ: результаты экзаменов приемные комиссии будут просматривать в федеральной базе данных, а набранные баллы абитуриент укажет в заявлении. Представители дальневосточных вузов, опрошенные «ДК», не скрывают, что утвержденные правила приема вызывают вопросы и вместе с тем опасения, что предстоящая вступительная кампания вновь станет серьезным испытанием для приемных комиссий.
Собственных изменений в правилах приема у дальневосточных вузов практически нет – число специальностей, направлений и перечень испытаний в большинстве из них остались прежними. Возможны изменения лишь в двух федеральных университетах – Северо-Восточном, созданном на базе Якутского государственного университета, и Дальневосточном, созданном на базе Дальневосточного государственного университета. Сейчас в этих вузах идет процесс реорганизации, и изменения могут быть связаны со сменой правового статуса учебных заведений.
Что касается цифр набора на те или иные специальности на 2010-2011 учебный год, то они пока не озвучены. Однако уже можно говорить о том, что те, кто собирается поступать в вузы, уже определились с будущими специальностями – до 1 марта выпускники школ должны были определиться с предметами, по которым они будут сдавать ЕГЭ. Ситуация на Дальнем Востоке мало чем отличается от общероссийской – большинство выпускников дальневосточных школ выбрали обществознание. Это говорит о том, что ситуация с предпочтениями абитуриентов пока не изменилась – судя по выбранным дополнительным предметам по ЕГЭ, уже можно констатировать, что приоритет снова за экономическими и гуманитарными специальностями.
Например, большинство выпускников школ Хабаровского края выбрали ЕГЭ по обществознанию и истории. Количество тех, кто будет сдавать физику, составляет всего 24%. Этот показатель остался на прежнем уровне, а значит, ажиотажа при поступлении на специальности с техническим уклоном, как показал опыт прошлого года, не будет. Между тем только в Тихоокеанском государственном университете с ЕГЭ по обществоведению можно поступить на 12 специальностей института экономики и управления, в то время как результаты ЕГЭ по физике дают возможность принять участие в конкурсе на 40 специальностей 6 институтов университета.
В приемной комиссии ТОГУ считают, что, выбирая только один ЕГЭ, абитуриент может попасть в ловушку. «Надо обязательно подстраховаться и сдать еще хотя бы один дополнительный предмет. Например, выбрав и обществознание, и физику, абитуриент увеличит свои шансы на поступление в университет и сможет подать документы на любую из 53 специальностей – а это уже близко к 100% (у нас всего 62 специальности)».
Примерно такая же ситуация и в Приморье. Самым популярным предметом для сдачи единого государственного экзамена у школьников Приморья стало обществознание (9 625 человек). На втором месте история (5 244 выпускника). Физику планируют сдавать 4 000 выпускников, информатику 1 855, химию – 1 776. Хотя именно эти предметы являются базовыми для поступления на технические специальности. Как говорит секретарь приемной комиссии Дальневосточного государственного технического университета Юрий ГОРЧАКОВ, на протяжении последних 3-4 лет идет постоянный рост количества бюджетных мест на технические специальности. В то же время общее сокращение мест на гуманитарные, экономические, юридические специальности составило более 35%. Это вполне оправдано – в регионе реализуются крупные проекты, под которые уже сегодня начинается целевая подготовка кадров.
«Из 29 укрупненных групп специальностей, существующих в России, в ДВГТУ на сегодняшний день есть 24. То есть практически в нашем вузе идет подготовка по очень широкому спектру специальностей. Поэтому абитуриентам есть из чего выбирать. Но для того, чтобы поступить на технические специальности, выпускники школ должны сдать ЕГЭ именно по тем предметам, которые являются наиболее важными при поступлении в ДВГТУ. Это физика, информатика, химия, то есть те дисциплины, которые позволят поступить на бюджетные места технических специальностей», – говорит Юрий Горчаков.
Заместитель министра образования Сахалинской области Наталья МУРАШОВА также говорит о том, что большинство детей выбрало для сдачи обществознание и историю, далее по приоритетам – биология и физика. Увеличилось число желающих сдавать английский язык и информатику. В то же время в классическом Сахалинском государственном университете экзамен по обществознанию требуется только на такие специальности, как «Государственное и муниципальное управление», «Социология», «Юриспруденция» и «Финансы и кредит». На остальные 35 специальностей университета нужно предъявить результаты ЕГЭ по физике, информатике, химии, биологии и т.д. То есть уже сегодня можно с уверенностью сказать, что снова на гуманитарные и экономические специальности в вузах Дальнего Востока будет самый высокий конкурс. Хотя специалисты рынка труда не устают повторять, что востребованными сегодня являются специалисты с техническим образованием.
Что касается стоимости обучения в 2010-2011 учебном году, то, как утверждают в приемных комиссиях вузов, по сравнению с прошлым годом она практически не изменилась. И по-прежнему самые дорогие специальности – экономические и юридические. Так, в Якутском государственном университете самым дорогостоящим является обучение по специальности «Мировая экономика» (60 тыс. руб. в год). В среднем на другие специальности стоимость обучения варьируется от 38 до 46 тыс. руб., в зависимости от направления подготовки.
Хотя есть и исключения. Например, в Сахалинском государственном университете самой дорогой считается трехлетняя программа на базе среднего профессионального образования «Нефтегазовое дело». Ее стоимость – 46 500 руб. в год. Следом идет «Государственное и муниципальное управление (35 000), «Экология» (34 000), «География» и «Биология» по 30 000 руб.
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