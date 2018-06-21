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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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15 Мая 2010, 11:00 | Регион сегодня
Город морской культуры и туризма
Туристическая Мекка Приморского края. Так вполне заслуженно можно назвать Находкинский городской округ, на территории которого расположились самые обжитые туристами морские побережья.
Многие привыкли устраивать свой отдых, «дичком» обосновавшись на пустынных и не очень пляжах, коими богато южное побережье Приморья. И мало кто знает о довольно обширных возможностях отдыха во второй столице Приморья: от погружения на морское дно до полета под облака и путешествия во времени – в Палеодеревню. Туристические карты «ДК» раскрыла Надежда МАЛИК, начальник отдела по туризму администрации города.
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