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По находкинским улицам легкой поступью времени...
Строительство Находки началось с нынешней улицы Ленинской, тогда еще Московской. «Пятачком» называли это место первые поселенцы. До сих пор на улицах, «стекающих» к «Пятачку», стоят первые дома, построенные японскими военнопленными в конце сороковых, 2-3-этажные, барачного типа. У «Пятачка» сходятся улицы Владивостокская, Ленинская, Луначарского и Павлова.
Изначально жилая застройка велась в привязке к крупным предприятиям, например, Рыбному порту или Находкинскому судоремонтному заводу. Время прошло, а традиция называть районы и остановки по ближайшему предприятию осталась. Как, впрочем, и традиция называть районы города номерами рыболовных участков, на которые в начале 30-х годов было разделено побережье залива Америка.
История нынешней Находки началась 17 июня 1859 года, когда моряки русского пароходокорвета «Америка», совершавшего плавание под командованием Николая МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, обнаружили большой залив и встали в нем на ночевку. Тогда же на морские карты были нанесены залив Америка и бухта Находка. Но первое постоянное поселение на берегах реки Каменка возникло лишь в 1907 году – это была деревня Американка. Городом Находка официально стала только 18 мая 1950 года, о чем горожанам напоминает памятный знак – два якоря на постаменте, перевитых цепями.
Будущее находкинских берегов было определено той морской экспедицией. Его чуть позже прозорливо обозначил российский морской офицер Алексей ПЕЩУРОВ, который в далеком 1891 году записал в дневнике: «придет время…когда теперешняя тишина сменится тысячами звуков, которые сливаются в неопределенный, глухой шум торгового порта».
Так и вышло. Сначала здесь появился портпункт, а в 1947 году здесь был официально открыт морской торговый порт. В этом же году сюда зашло первое иностранное судно – датский пароход «Грета Меркс», доставивший оборудование для продолжения строительства порта. Рыбацкой Находка стала уже в 50-е годы, когда был организован Находкинский рыбный порт.
В начале 50-х годов имеющиеся в Приморье заводы перестали справляться с судоремонтом. Тогда по приказу Минморфлота от 20 июня 1951 года был создан Находкинский судоремонтный завод, который занимался торговыми судами. Спустя 6 лет для ремонта рыбопромыслового флота был создан Приморский судоремонтный завод.
Портовую специализацию Находки определило то, что Владивосток в советское время был закрытым городом, и создание открытого порта в военной крепости было невозможным. А у Находки было всё – удобные бухты, закрытые от ветров, с подходящей глубиной, зарождающаяся инфраструктура и возможность принимать суда со всего мира. Со стороны моря Находка и по сей день выглядит городом портов и заводов.
Этот факт – отсутствие привлекательного морского фасада – затронул за живое яхтсменов Находки. Именно они в прошлом году вышли с инициативой на Градостроительный совет города об изменении его морского «лица».
– В развитии этого предложения уже сейчас на улице Портовая строится здание с интересными конструктивными элементами. Там предусмотрен стилобат, в котором будут размещены парковочные места. Он также станет продолжением набережной, по которой жители смогут гулять. Там же появится кафе с видом на море. Это объект, который будет служить украшением морского фасада города», – рассказывает главный архитектор Находки Татьяна ЯКОВЛЕВА.
В ряду символов города – Скорбящая Мать на Лебединой сопке, что ждет своих сыновей из дальнего плавания. Мемориал, установленный в память о рыбаках СРТ «Бокситогорск», погибших 19 января 1965 года в Бристольском заливе, давно стал символом новой жизни. Именно здесь молодожены запускают голубей в небо, отмечая первый день супружеской жизни. И каждого гостя города стараются привезти именно сюда, на Лебединую сопку, где наиболее отчетливо ощущается неповторимость Находки.
Если смотреть издалека на сад камней, растянувшийся вдоль Находкинского проспекта, складывается впечатление, что ты попал на минуту в Японию. На ровной травяной полянке в обрамлении леса стоит деревянная беседка со скамеечками в японском стиле.
Но деревянная ли? Оказалось, что в качестве материала для строения использован бетон, но настолько необычно обработанный, что даже вблизи иллюзия сохраняется. Памятник дружбы «Сад камней» открыт 11 октября 1983 года. На черной полированной плите на двух языках высечено: «Находка-Цуруга-породненные города. Во имя мира на земле пусть крепнет дружба наших городов».
Еще один «Камень дружбы» установлен в Находке в 1978 году в честь 17-летия дружбы с японским Майдзуру. По рассказам, камень не только привезен мэром города-побратима Майдзуру, но и вырублен из скалы самим градоначальником.
Одна из площадей города называется площадью Совершеннолетия. Здесь установлена стела – в ознаменование 18-летия преобразования Находки из поселка переселенцев в город краевого подчинения. Барельеф на лицевой стороне памятника рассказывает о жизни и главной специализации города: на фоне земного шара – корабль, бороздящий океанские просторы; на боковых гранях – рыбаки и первостроители.
Сегодня городу с символичным именем Находка уже 60, но она, как и в год своего совершеннолетия, смотрит лицом в океанские дали и устремлена в будущее.
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