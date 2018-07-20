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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Июля, 16:05 |
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Власть поддержит
В администрации города убеждены, что это результат целенаправленной политики по поддержке предпринимательства. Как цветы растут там, где почва благодатнее и уход лучше, так и малый бизнес укрепляется на тех территориях, где власти идут ему навстречу и всячески поддерживают его инициативы.
В Находке работает программа «Развития малого и среднего бизнеса с 2009 по 2011 год». На первом этапе ее существования в городском округе были разработаны практически все необходимые нормативно-правовые акты, затем началась активная фаза действия программы, когда вполне определенную финансовую поддержку получают конкретные компании и предприниматели. Общий объем финансирования составит 1602 тыс. рублей. Как рассказала «ДК» начальник управления потребительского рынка и предпринимательства администрации г. Находки Галина КОРЕЙКИНА, поддержка малого бизнеса осуществляется по нескольким направлениям.
– Прежде всего, информационное, связанное с проведением семинаров и круглых столов, которые позволяют не только почерпнуть новую информацию, но и повысить квалификацию предпринимателя. Кроме этого, в помощь предпринимателям составлен реестр муниципальных помещений, в котором отмечено, занято ли оно в настоящий момент или свободно, – рассказывает Галина Васильевна. – Также в рамках программы администрация оказывает субсидирование части затрат на покупку оборудования для производства продукции.
Кроме финансовой предполагается также оказание имущественной поддержки. В частности, передача во владение или пользование муниципального имущества – на безвозмездной, возмездной основе или на льготных условиях. Речь идет не только о помещениях, но и об участках, оборудовании, транспортных средствах.
В администрации считают, что программа позволит сохранить в городском округе имеющийся спектр малого и среднего бизнеса, а также обеспечит количественный рост субъектов этого важнейшего для экономики сектора.
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