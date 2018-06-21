|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Июля, 22:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Коммерческая ипотека от Примсоцбанка
Коммерческая ипотека – простое решение для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которым требуется быстрое привлечение инвестиций в бизнес. Скорость выдачи и удобство оформления ссуды обеспечивается сбором минимального пакета документов, т.к. залогом на всю сумму кредита выступает недвижимость (за исключением земельных участков, складских помещений и коттеджей). Процентные ставки по кредиту «Бизнес – Ипотека» составляют 16-18% годовых на остаток капитала. Срок кредитования – до 36 месяцев. Предусмотрена возможность полного или частичного погашения кредита досрочно без штрафных санкций.
– Лучшим вариантом привлечения кредита для собственников недвижимости может стать именно коммерческая ипотека, благодаря которой бизнесмен не сокращает оборот средств, тем самым увеличивая свою прибыль. Данная программа считается одной из самых перспективных для малого и среднего бизнеса, – сказал Сергей БАБИЧЕВ, первый зам. Председателя Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.