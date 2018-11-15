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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 11, 2018
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14 Ноября 2018, 14:46Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
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15 Мая 2010, 11:00 | Регион сегодня
Банк «Кедр» обслуживает карты China UnionPay
Банк «Кедр» приступил к обслуживанию банковских карт китайской платежной системы China UnionPay.
В настоящее время держатели карт могут воспользоваться услугами банкоматов в 16 филиалах и более 40 допофисах банка «Кедр» по всей стране, в том числе во Владивостоке. Дополнительную комиссию при получении наличных по картам China UnionPay банк не взимает.
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