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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Августа, 10:14 |
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Повестка для АТЭС
Открывая заседание, председатель Заксобрания Виктор Горчаков напомнил, что в июле 2010 года во Владивостоке состоится Тихоокеанский экономический конгресс, на котором будет обсуждаться повестка саммита. Экспертное сообщество должно представить свои идеи.
Наиболее интересными были признаны следующие предложенные девизы встречи глав государств: «Тихий океан как интегрирующий фактор АТР», «Перспективное технологическое развитие стран в энергетике, транспортной сфере, использовании морских ресурсов», «Сохраним и приумножим морские ресурсы на благо будущих поколений», «Развитие человеческого капитала как основа экономического роста» и другие.
Своеобразным символом саммита- 2012 может выступить учебно-парусное судно «Надежда». Сегодня утверждается маршрут годичного кругосветного плавания с посещением всех стран-участников АТЭС.
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