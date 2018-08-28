Действовать сообща

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 01:02 |
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Координационные советы сформированы из представителей исполнительной власти регионов-членов ассоциации, федеральных ведомств, научных учреждений. Помимо организационных вопросов члены координационных советов утвердили планы работы на этот год.
В качестве основной темы совета по транспорту и транспортной инфраструктуре был поставлен вопрос о содействии в организации воздушного сообщения между центрами регионов Дальнего Востока и Байкальского региона, а также внутри регионов на местных воздушных линиях.
Одним из важных вопросов повестки заседания координационного совета по промышленности, науке и инновационным технологиям стал вопрос о формировании Реестра предприятий промышленности субъектов РФ – членов Ассоциации и Регистра выпускаемой на их территории промышленной продукции. По мнению членов совета, это позволит более эффективно развивать межрегиональную и межотраслевую кооперацию в пределах Дальнего Востока и Забайкалья, полнее использовать производственный и инновационный потенциал предприятий.
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