Время получать прибыль

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 27 Июня, 03:13 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
26.06 |
Пассажирские поезда "Владивосток – Москва" пополнятся новыми плацкартными вагонами
26.06 |
Боевые корабли ТОФ готовятся сразу к двум событиям во Владивостоке
26.06 |
В Приморье в уникальном месте начали копать
26.06 |
Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
25.06 |
Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Мая 2010, 11:00 | Регион сегодня

Время получать прибыль

«Какими бы «крутыми» руководителями мы себя ни ощущали, законы управления нарушать никому не дано. Сидя в престижных креслах, люди нередко испытывают иллюзии, что они на мостике корабля. Но 2009 год показал, что многие руководители компаний – не на мостике, а в роскошном трюме, из которого не видно, как их корабль несется на скалы», – утверждает генеральный директор группы компаний «ИНТАЛЕВ» Алексей ФЕДОСЕЕВ в своей книге «Бизнес в шоколаде».

Ольга МЕРЕНКОВА, генеральный директор ООО «ИНТАЛЕВ-Дальний Восток», полностью разделяет это мнение и считает: для того чтобы преодолеть проблемы, с которыми столкнулись многие предприятия во время кризиса, нужно изменить стратегию управления предприятием, пересмотреть традиционные ориентиры и методы работы и развернуться в сторону построения эффективного менеджмента.

Математик по образованию, она ощущает себя в мире цифр, графиков и схем в своей стихии. И считает бизнес, которым занимается, очень благодарным: ощущение причастности к стремительному росту эффективности клиентских компаний – самый приятный профессиональный бонус.

Ольга Меренкова – гость «ДК».

– Ольга Викторовна, дальневосточный офис компании «ИНТАЛЕВ» открылся в 2007 году, хотя на самом деле ваше сотрудничество началось гораздо раньше, когда вы еще управляли компанией «Айтерра»...

– Совершенно верно. В 2000-м я открыла собственный бизнес в области комплексной автоматизации предприятий на базе 1С. Дела шли хорошо, но со временем заметила высокий интерес заказчиков к управленческому учету. Выяснилось, что это очень сложная система, и тот достаточно примитивный подход, который часто применяется предприятиями, не дает результата, который на самом деле требуется менеджменту. Я посетила огромное количество семинаров, проштудировала массу литературы, пока не наткнулась в Интернете на компанию «ИНТАЛЕВ»: ее системные решения оказались созвучны моим представлениям о качестве управленческого учета. Познакомились, провели во Владивостоке несколько партнерских семинаров, а в 2007 году мне предложили возглавить дальневосточный офис компании.

– И все-таки, почему ваш выбор пал на «ИНТАЛЕВ»?

– Потому что это принципиально новый вид консалтинга – технологичный. Семинары и книги часто дают массу теоретических знаний, которые невозможно применить на практике, не зная последовательности действий. И только «ИНТАЛЕВ» предлагал систему и технологию.

У компании четыре направления работы – профессиональный консалтинг, автоматизация систем управления, разработка типовых решений и бизнес-обучение, – и жестких границ между ними нет: методологи, консультанты, разработчики программных продуктов и специалисты в области управления предприятием работают единой командой. Поэтому клиентам предлагаются не просто программные продукты, а технологии – системы взаимоотношений, регламентов, процессов движения информации, распределения объема финансовой ответственности и т.д. Ключевой является система бюджетирования. В связке со стратегией компании и управлением продажами она ориентирована на результат и повышает эффективность в разы!

– Ваши клиенты, в основном, представители крупного бизнеса?

– До недавнего времени, да. Но сегодня нам есть что предложить малым и средним предприятиям. К нам обращаются, когда все либо очень хорошо, либо очень плохо. В первом случае с ростом бизнеса собственники и топ-менеджеры чувствуют, что он уходит из-под контроля. Во втором – компания стремительно теряет прибыль, а самостоятельно обнаружить «прорехи» не удается. Предлагаемая нами система бюджетирования, пронизывая все предприятие, позволяет сделать его прозрачным и легко проследить, что происходит в любом из подразделений, куда утекает неполученная прибыль.

– Каковы самые распространенные ошибки, совершаемые собственниками?

– Это неверно расставленные приоритеты: внимание только к денежным потокам, а не к эффективности бизнеса. Неправильное управление денежными средствами. И, наконец, иллюзии собственника, что свои проблемы он решит сам. Но «самолечение» никому и никогда еще не помогало, поэтому не стоит избегать прихода профессиональных «докторов» – внешних консультантов. Мы – союзники собственника, позволяющие превратить проблемные места компании в точки роста. Иногда стоит приложить совсем немного усилий, и эффективность буквально взрывается.

– Но для этого собственнику порой требуется поменять ментальность. Неужели на это способна повлиять компьютерная программа?

– Никакой программный продукт ментальность, конечно, не меняет. Ее меняют трудности и жесткие условия рынка. А наши технологии позволяют пересмотреть подход к управлению бизнесом. Ведь, пока он приносит хорошие деньги, собственник не особо задумывается о его эффективности, а когда превращается в кашу или черную дыру… Тогда приходим мы и выстраиваем такую систему, которая позволяет добиваться результата, необходимого собственнику.

Но не надо думать, что автоматизация сама по себе решит все проблемы. Любой программный продукт – это всего лишь инструмент, с которым надо грамотно работать – всем вместе. Мы знаем закономерности и механизмы, дающие гарантированный результат, персонал компании – специфику деятельности предприятия, но еще обязательно должны быть управленческая воля и позитивное взаимодействие с собственником, который видит в тебе партнера.

– А если управленческая воля есть, а подчиненные сопротивляются?

– Чем активнее руководство компании работает с персоналом, вовлекая его в стратегию бизнеса, тем меньше у нас проблем. Пример из практики – группа компаний «Транзит-ДВ», президентом которой является Игорь Александрович ПОЛЬЧЕНКО. Там очень грамотно выстроена корпоративная культура, и персонал столь активно поддерживает перемены, что адаптация проекта идет с большим опережением. Еще один хороший пример – группа компаний «Мир мебели». Настойчивость и упорство ее генерального директора – Вячеслава Ивановича БОЙЧЕНКО в достижении поставленных целей достойно глубокого уважения.

– Были ли случаи, когда внедрение новых управленческих технологий не принесло желаемого эффекта?

– Это может быть в одном-единственном случае: если заказчик на половине пути отказывается от завершения проекта. Во всех остальных проект дает конкретный результат: повышение эффективности бизнеса, оптимизацию его структуры (например, избавление от непрофильных активов), увеличение продаж и т.д. Один из наших клиентов после внедрения системы понял, что на работу ходит только затем, чтобы дома не сидеть, – настолько низкой оказалась объективная рентабельность. Тогда он продал бизнес, купил другой, поставил такую же систему, и его дела пошли в гору.

– «ИНТАЛЕВ» – дорогое удовольствие?

– Согласитесь, если система дает экономический эффект в несколько десятков, а то сотен миллионов рублей, она не может быть дешевой. Наша работа состоит не в механической установке программного обеспечения, а в методологическом обучении персонала, выстраивании внутренних взаимоотношений и процессов, выравнивании стандартов внутри компании, разработке и внедрении системы распределения полномочий и финансовой ответственности, обучении программному продукту... Это серьезная работа высококвалифицированных специалистов. Средний срок окупаемости вложенных в проект средств – от четырех до девяти месяцев. После этого – чистый доход.

– Сфера вашей деятельности – весь Дальний Восток. Головной офис доволен работой регионального представительства?

– Думаю, да. По итогам первого полугодия прошлого года «ИНТАЛЕВ-Дальний Восток» занял второе место в нашем внутреннем соревновании, а ведь ДФО – не самый легкий округ. Помимо Приморья наши клиенты работают в Хабаровске, Благовещенске, Якутске. Активные переговоры ведутся с предприятиями Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска.

– Кроме комплексного внедрения бюджетного управления вы предлагаете и отдельные программные продукты. Какие из них наиболее востребованы сегодня?

– Система удержания клиентов и повышения продаж, платежный календарь и казначейство, управленческий контроллинг, управление инвестиционной деятельностью, процессное управление и электронный документооборот… И это не абстрактные лекции, а конкретные технологии вместе с подробными рекомендациями по их применению.

– То есть, воспользовавшись продуктами «ИНТАЛЕВ», можно серьезно укрепить свой бизнес даже в кризис?

– Кризис – довольно условное понятие. Помните, еще профессор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ говорил о том, что разруха на самом деле в головах… Если руководитель грамотно вел бизнес, то для него правила игры не изменились. Кто больше всех пострадал в кризис? Тот, кто не думал о своей системе управления. Остальные, напротив, даже выиграли. Возьмем, к примеру, нашего клиента – розничную сеть «Перекресток». Внедрив систему «ИНТАЛЕВ», компания настолько четко выстроила отношения с поставщиками и отладила работу казначейства, что заслужила очень высокую степень доверия у поставщиков. Поэтому с приходом кризиса ни один поставщик сети не только не отказался от работы с ней, но многие еще и увеличили отсрочку платежа с 60 до 90 дней (в то время как другие ритейлеры разорялись из-за отказа в поставках товара). Подобных примеров – из разных сфер деятельности – можно приводить много. Поэтому, как бы ни было сегодня тяжело, надо менять подход к управлению компанией. Твердо, решительно, где-то даже жестко. Только настойчивые усилия по изменению системы в сторону эффективности позволят собственникам получить желаемый результат.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика