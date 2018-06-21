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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Июля, 20:43 |
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Большинство пунктов пропуска работают по временной схеме
Пункты пропуска не соответствуют Типовым требованиям к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля в ПП через Государственную границу РФ, предъявляемым таможенными органами, установленными приказом ФТС России от 31.10.2008 № 1349.
Сложилась система пропуска через границу физических лиц и транспортных средств, при которой фактический пропуск через границу лиц и транспортных средств превышает расчетные возможности ПП, указанные в их паспортах, приводит к недопустимым переработкам должностных лиц контрольных органов, значительным задержкам и нарушению процедуры таможенного и иных видов контроля.
Мы надеемся, что ситуация в ближайшее время начнет меняться. Создано Федеральное агентство по обустройству Государственной границы РФ, на которое возложен весь комплекс вопросов по установлению, открытию, обустройству пунктов пропуска, созданию необходимых условий для осуществления государственного контроля. Сформирована нормативная база для организации работы в разрезе обустройства и оснащения пунктов пропуска.
Строительство международных транспортных узлов должно быть неразрывно связано с созданием погранично-таможенной инфраструктуры, а увеличение товарооборота – с необходимостью организации эффективного государственного контроля и сокращением времени на прохождение административных формальностей.
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