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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 19 Августа, 23:01 |
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Решение будет поэтапным
Понятно, что за короткий промежуток времени невозможно полностью реформировать систему. Тем не менее наша задача сделать этот процесс максимально комфортным для участников ВЭД и граждан, пересекающих границу. При этом необходимо заботиться о пограничной безопасности.
Для нас очень важно, чтобы туристы, пересекающие границу в пунктах пропуска, чувствовали себя комфортно. В то же время компании, ведущие торговую деятельность со странами АТР, могли бы максимально быстро переместить свой груз через границу. Нельзя забывать и о тех, кто работает на границе. Пограничники и таможенники должны иметь обустроенные места работы и отдыха. Недопустимо, что где-то нет питьевой воды или банальных бытовых условий.
Для модернизации границы планируется выделить миллиарды рублей. Сегодня Росгранстрой объявил конкурсы на оснащение пунктов пропуска. В первую очередь деньги пойдут на проблемные переходы.
Предстоит и большая организационная работа, в том числе и в сфере международного сотрудничества. С китайской стороной мы согласовывали режимы работы пунктов пропуска. До этого заторы возникали потому, что пункт пропуска на сопредельной стороне работал по одному расписанию, наш – по другому, не совпадающему по времени.
Подчеркну, что многое зависит от руководителей регионов. Одни должны более внимательно отслеживать проблемные ситуации на своей территории и оперативно на них реагировать. Нами создан общественный совет, в который вошли представители органов местной власти, бизнеса, науки. Цель совета – вместе выявлять и решать проблемы. Его заседания очень продуктивны.
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