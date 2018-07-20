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Четверг| 02 Августа, 07:40 |
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"Время перемен" Анатолия Ештокина
Никакого фотошопа. Все построено исключительно на высочайшем профессионализме и ювелирной работе с оптикой. Очень тонко, грамотно и честно. В результате родной и до боли знакомый город предстает в совершенно новом облике.
40 с лишним лет работы фотокорреспондентом (из них четверть века в качестве собкора АПН) позволили создать Анатолию Ештокину богатейший фотоархив, но он умышленно отказался от его "цитирования". Задача, которую он поставил в своем новом фотоальбоме "Владивосток. Время перемен", – показать позитивную динамику современного города, который меняется буквально на глазах. Поэтому все представленные в книге фотографии – а их около трехсот – не позднее 2009 года.
Работа над проектом заняла полтора года, за это время была тщательно продумана и отшлифована концепция, сделано более тысячи фотоснимков, для получения которых использовались специальная автотехника и вертолет (автор трижды поднимался на высоту около 500 метров), проанализирована и обработана масса информации. В результате получилось не просто подарочное издание и не столько красивый фотоальбом, а полноценная книга, очень информативная и логично структурированная – стройный, красочный и теплый рассказ о сегодняшнем дне любимого города.
Ее лиричность передается вовсе не через литературно-художественные обороты. Об отношении автора к любимому городу очень эмоционально рассказывают главные "персонажи" – фотографии, позволяющие иначе взглянуть на хорошо знакомые улицы города и даже переоценить известные события…
"Мне очень хотелось показать потенциал Владивостока, – говорит Анатолий Ештокин. – В XXI век он вошел как динамично развивающийся город, его визитной карточкой стали строительные краны, возвышающиеся в его различных уголках. Поэтому в фотоальбоме немало уникальных снимков саммитовских строек.
Вообще же Владивосток предстает в нем очень разным – мечтательно-романтичным и официально-деловым, гостеприимным и азартным, спортивным и бесшабашным, трогательно-беззащитным и очень трудолюбивым… Отличное качество полиграфии точно передает сочные краски официального символа города – багульника, огни салютов, нежное цветение лотосов на Океанской, осеннее буйство красок шаморовской трассы, зимнее величие Ботанического сада, пульс ночной жизни города, обманчивую покорность и безудержную силу морской стихии… А перевод на английский язык делает ее хорошим подарком для иностранных гостей.
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